1 декабря
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В Барнауле состоялся яркий ювелирный вечер

Ювелирный дом «Элита» и Style Avenue собрали известных людей Барнаула в ресторане «Русский чай», который расположен в одном из ценных памятных зданий города — доме купцов Шадриных. Это невероятная часть истории, которую удалось сохранить. На вечере гости продолжили погружение в историю. Приглашенный гость из Москвы, бренд-директор Style Avenue Ольга Благова рассказала о драгоценных историях любви королей и императоров.

В Барнауле состоялся яркий ювелирный вечер от «Ювелирного дома «Элита» и брэнда Style Avenue.
В Барнауле состоялся яркий ювелирный вечер от «Ювелирного дома «Элита» и брэнда Style Avenue.
Фото: Владимир Вдовин.

Живая музыка, изысканные угощения, фотосессии в фотозоне, презентация новой коллекции Style Avenue и эксклюзивных украшений брэнда, розыгрыш подарков — все это наполнило вечер особенной атмосферой.

Участницы с удовольствием примеряли украшения от Style Avenue (Стайл Авеню) и забирали с собой номера Jewelry Garden (Джеверли Гарден).

Оксана Некрасова,
владелица сети ювелирных бутиков «Элита», учредитель ассоциации «Национальные ювелирные бренды России», издатель коллекционного журнала об украшениях JEWELRY GARDEN:

Покупатели Ювелирного дома «Элита» давно знакомы с украшениями Style Avenue. Мы регулярно пополняем ассортимент бутиков, привозя с выставок новинки и давно полюбившиеся комплекты. В этот раз на Алтай была привезена богатейшая подборка изделий разных коллекций. Были среди них и совсем новые. Невесомые украшения из алюминия в виде роскошных цветов Magnolia (Магнолия), все оттенки туманов над Прагой в виде изделий линейки Morning Mist (Монин Мист) и коллекция Stephanie (Стефани), смело заявляющая, что жемчуг — это не скучно.

Каждая коллекция завораживает своими многогранными символами и смыслами. Гостьи вечера увлеченно всматривались, примеряли и наполнялись волшебной энергетикой.

Приглашенный ювелирный эксперт Ольга Благова привезла авторскую программу. Она иронично и увлеченно рассказывала об украшениях, которые навсегда увековечены в истории благодаря любви. Любви романтичной королевы Виктории и принца Альберта, Уоллис Симпсон и «сбежавшего короля» Эдуарда VIII, снежной королевы Голливуда Грейс Келли и князя Ренье III, императрицы Александры Федоровны и Николай II. Они любили так, что готовы были положить к ногам любимой женщины все сокровища мира. Так и делали, оставив миру множество ювелирных шедевров

Эта встреча была яркой и запоминающейся. Особый шарм и энергию этому вечеру добавили живые цветы, скрипка и, конечно, эксклюзивные украшения. Я надеюсь, что гостям понравилось провести время в душевной компании и надеюсь увидеть всех снова на следующих мероприятиях.

Оксана Некрасова.
Оксана Некрасова.
Фото предоставлено компанией «Элита».

СПЕЦИАЛЬНО для читателей до 25.12.2023 г. скидка 15% на эксклюзивную коллекцию Style Avenue! По запросу мы можем выслать фото изделий.

Предложение действительно на момент публикации.

До встречи в бутиках в Белокурихе!

ул. Мясникова, 18
ул. Славского, 9 («Белокуриха»)
ул. Славского, 18 (центр курорта)
ул. Славского, 39 («Altai-West»).

тел.: +7 903 947-99-87

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