В Барнауле состоится открытый мастер-класс по приготовлению раков.

Шеф-повар Илья Богдан, считайте художник — он создает картины в ваших тарелках из морепродуктов и ракообразных.
Один художник хорошо, а два еще лучше — именно поэтому, мы пригласили в гости Ивана Ильющенко — известного барнаульского художника, мастера аэрографии, который презентует свое творение!
Именно их крепкие руки и сосредоточенные взгляды, вы сможете увидеть 7 сентября на нашей открытой кухне, пока они варят и жарят раков!
В рамках мастер-класса состоится ЭКСКУРСИЯ по нашей ферме раков для всех участников.
В программе вечера ДЕГУСТАЦИЯ нашего меню — оно очень разнообразное, где не только раки! Накормим всех.
Стоимость участия: 5000 ₽.
Сбор гостей: 19:00.
Количество мест ограничено.
Информация по телефону: 236-236 или what’s app: 79640876236