7 сентября
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В Барнауле состоится открытый мастер-класс по приготовлению раков

Первая раковарня на Алтае «Где раки» приглашает Вас 7 сентября, на открытый МАСТЕР-КЛАСС по приготовлению раков!

В Барнауле состоится открытый мастер-класс по приготовлению раков.
В Барнауле состоится открытый мастер-класс по приготовлению раков.
Фото предоставлено Первой раковарней на Алтая «Где раки».

Шеф-повар Илья Богдан, считайте художник — он создает картины в ваших тарелках из морепродуктов и ракообразных.

Один художник хорошо, а два еще лучше — именно поэтому, мы пригласили в гости Ивана Ильющенко — известного барнаульского художника, мастера аэрографии, который презентует свое творение!

Именно их крепкие руки и сосредоточенные взгляды, вы сможете увидеть 7 сентября на нашей открытой кухне, пока они варят и жарят раков!

В рамках мастер-класса состоится ЭКСКУРСИЯ по нашей ферме раков для всех участников.

В программе вечера ДЕГУСТАЦИЯ нашего меню — оно очень разнообразное, где не только раки! Накормим всех.

В Барнауле состоится открытый мастер-класс по приготовлению раков.
В Барнауле состоится открытый мастер-класс по приготовлению раков.
Фото предоставлено Первой раковарней на Алтая «Где раки».

Стоимость участия: 5000 ₽.

Сбор гостей: 19:00.

Количество мест ограничено.

Информация по телефону: 236-236 или what’s app: 79640876236

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