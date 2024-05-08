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В Алтайском крае в начале 2024 года произвели в полтора раза больше алкоголя

Согласно данным, предоставленным Алтайкрайстатом, производители алкогольных напитков в Алтайском крае отметили значительное увеличение объемов производства в начале 2024 года, сообщил «Толк».

Этот всплеск стал неожиданным по сравнению с 2023 годом, когда не было причин для такой мощной динамики.

В период с января по март 2024 года производители алкогольных напитков в Алтайском крае выпустили:

  • 1,5 млн литров водки, что на 40 % больше, чем в первом квартале 2023 года.

  • 67 млн литров пива, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост производства водки наблюдается уже несколько лет, в том числе после возобновления работы Иткульского спиртзавода, который сменил собственника. На предприятии подтвердили увеличение объемов производства. Это стало возможным благодаря выводу на рынок новых продуктов и их распространению через торговые сети и дистрибьюторов.

На заводе также отметили, что увеличение продаж идет как по стране, так и на экспорт. Они поставляют алкоголь в Казахстан, Израиль, Азербайджан и другие страны.

Максим Байкалов, генеральный директор завода «Тейси», отмечает, что значительного увеличения интереса к водке в продажах не наблюдается. По его мнению, рынок не требует такого роста производства. На предприятии «Тейси» не произошло радикального изменения объемов выпуска продукции.

Что касается пива, то в течение последних двух-трех лет объемы его производства оставались неизменными или даже немного снижались.

На Бочкаревском пивзаводе говорят, что у них объемы производства остаются стабильными, ожидается традиционный сезонный рост.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае не допускается розничная продажа алкогольной продукции в День Победы.

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