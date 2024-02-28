29 февраля
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Узнать, как устроен банкомат, поможет технология дополненной реальности

В павильоне Сбера на ВДНХ стартовала необычная экспозиция с технологией дополненной реальности (AR). Её посетители смогут узнать историю сторублёвых купюр и изучить внутреннее строение банкоматов 1996 и 2023 годов.

AR-экскурсии стартовали в павильоне Сбера на ВДНХ.
AR-экскурсии стартовали в павильоне Сбера на ВДНХ.
Источник: пресс-служба Сбербанка.

Через камеру смартфона или планшета можно увидеть банкноты за последние 125 лет: от купюр с изображением Екатерины II, выпущенных в 1898 году, до самой современной 100-рублёвой купюры 2022 года, на которой изображён Ржевский мемориал Советскому Солдату. Гостям экспозиции в прямом смысле откроется внутренний мир банкоматов разных лет выпуска. С помощью AR-технологий люди увидят, что происходит внутри устройства, когда в него вносят наличные.

Чтобы посетить экскурсию в дополненной реальности, достаточно активировать камеру своего смартфона или специального планшета сотрудников павильона, а затем считать QR-код на банкомате, направить на маркер и следовать указаниям на дисплее. Проект был реализован командой Сбера и компанией СберМаркетинг.

Максим Козлов,
начальник Центра технологий метаверса Сбербанка:

В павильоне Сбера теперь можно ещё глубже погрузиться в мир современных технологий. Гостей экспозиции ожидают несколько новых AR-инсталляций, с помощью которых можно увидеть, как оживает история 100-рублёвой купюры, или сравнить старые модели банкоматов с новыми, проведя виртуальный рентген гаджетами. Реализованная идея содержит в себе решения, которые мы вместе с партнерами активно развиваем и успешно внедряем в самые различные проекты. Наша цель — создавать новые впечатления, которыми мы будем делиться, и помогать людям быстрее интегрироваться в мир инноваций и технологий. Приходите на экскурсию и ощутите будущее уже сейчас!.

Сбер располагает одной из крупнейших и самой молодой банкоматной сетью в России. Более 60 млн человек хотя бы раз в месяц пользуются банкоматами Сбера. Их доступность составляет 96%, а это значит, что устройствами банка можно воспользоваться практически всегда. 98% устройств оснащены функцией рециркуляции наличных, они работают на выдачу и на взнос денег. Банкоматы Сбера позволяют проводить операции бесконтактно по карте, по QR-коду с помощью приложения СберБанк Онлайн или по биометрии.

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