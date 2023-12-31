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Устраняются повреждения на электросетях в пригороде Барнаула. Куда звонить

Алтайский филиал «Россети Сибирь» работает в режиме повышенной готовности.

Энергетика.
Энергетика.
Михаил Хаустов

Сейчас ведутся работы на линии электропередачи 110 кВ, питающей пригородные поселки и часть Барнаула. Из-за сильного ветра произошло повреждение провода. Повреждение обнаружено, проводятся работы по восстановлению электроснабжения, говорится в сообщении мэрии.

В Ленинском районе без электроснабжения 3951 частный дом, котельные в Гоньбе и Научном Городке, 16 многоквартирных жилых домов, один детский сад, школы, общежития, одно медучреждение, 13 административных зданий.

Аварийные бригады устраняют локальные повреждения электросетей в поселках Бельмесево и Центральный.

Телефон

По вопросам электроснабжения можно обращаться в контакт-центр по номеру: 8 800 220 02 20.

Ранее сообщалось, что закрыто движение по нескольким участкам трасс в Алтайском крае.

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