1 августа
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Услуги ЖКХ стали чаще оплачивать в онлайн-сервисах «Алтайэнергосбыт»

Клиенты компании «Алтайэнергосбыт» и её партнёров при оплате услуг ЖКХ отдают предпочтение онлайн-сервисам гарантирующего поставщика. Так, в I полугодии с их помощью платили на 36,8% чаще, чем в этот же период прошлого года.

Услуги ЖКХ стали чаще оплачивать в онлайн-сервисах «Алтайэнергосбыт».
Услуги ЖКХ стали чаще оплачивать в онлайн-сервисах «Алтайэнергосбыт».
Источник: компания «Алтайэнергосбыт».

Абоненты отмечают удобство и лёгкость использования. Оплатить можно в выходной или вечером после работы всего за пару минут.

В целом «Алтайэнергосбыт» развивает два дистанционных сервиса для оплаты ЖК-услуг: личный кабинет клиента (ЛКК) и сервис «Оплатить квитанцию онлайн». Оба доступны на сайте компании по ссылкам https://lkfl.altaiensb.com/ и https://altaiensb.ru/pay/ соответственно. Кроме того, ЛКК можно установить на смартфон, скачав бесплатное приложение «Мой Алтайэнергосбыт».
Личный кабинет клиента работает с 10:00 до 03:00 (по местному времени).

Чьи клиенты могут воспользоваться сервисом «Оплатить квитанцию онлайн»:

  • МУП «Коммунальщик» г. Славгород (тепло-, водоснабжение);
  • МУП «Павловские коммунальные системы» (тепло-, водоснабжение, канализование);
  • МУП «Энергетик» Бийского района (тепло-, водоснабжение);
  • МУП «Райтоп» Благовещенского района (тепло-, водоснабжение);
  • АУ «Кызыл-Озёк -Сервис» (обращение с ТКО);
  • МУП «Третьяковский коммунальщик» (тепло-, водоснабжение, водоотведение);
  • ООО «Диалог» (содержание жилого помещения);
  • ООО «Золотой Ресурс» (обращение с ТКО);
  • ООО «Коммунальщик» (г. Яровое);
  • ООО «Экобезопасность» (обращение с ТКО);
  • ООО «ЭКО-Гарант» (обращение с ТКО);
  • ООО «ЭКОТРАНС» (обращение с ТКО).
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