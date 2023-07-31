Услуги ЖКХ стали чаще оплачивать в онлайн-сервисах «Алтайэнергосбыт».

Клиенты компании «Алтайэнергосбыт» и её партнёров при оплате услуг ЖКХ отдают предпочтение онлайн-сервисам гарантирующего поставщика. Так, в I полугодии с их помощью платили на 36,8% чаще, чем в этот же период прошлого года.

Абоненты отмечают удобство и лёгкость использования. Оплатить можно в выходной или вечером после работы всего за пару минут.

В целом «Алтайэнергосбыт» развивает два дистанционных сервиса для оплаты ЖК-услуг: личный кабинет клиента (ЛКК) и сервис «Оплатить квитанцию онлайн». Оба доступны на сайте компании по ссылкам https://lkfl.altaiensb.com/ и https://altaiensb.ru/pay/ соответственно. Кроме того, ЛКК можно установить на смартфон, скачав бесплатное приложение «Мой Алтайэнергосбыт».

Личный кабинет клиента работает с 10:00 до 03:00 (по местному времени).

Чьи клиенты могут воспользоваться сервисом «Оплатить квитанцию онлайн»: