31 октября
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«Усадебный берег Фирсово»: прелесть жизни, которую вы можете себе позволить

15 минут езды по освещенному Правобережному тракту от краевой столицы, без пробок и нервов — и вы оказываетесь в поселке «Усадебный берег Фирсово». Развитая инфраструктура, великолепная природа и хорошие соседи — лишь часть преимуществ этого места. О вложенных в проект душе и силах рассказывает Аркадий Вахлов, создатель поселка, в котором многие мечтали бы жить.

Поселок «Усадебный берег Фирсово».
Поселок «Усадебный берег Фирсово».
Источник: сайт https://ubereg22.ru.

Аркадий Вахлов:

Это тихое, безопасное, благоустроенное место. Красивые дома, размеренная и комфортная жизнь вдали от суеты.

Аркадий Валентинович Вахлов.
Аркадий Валентинович Вахлов.
Фото: Анна Зайкова.

Много сделано для уюта, теперь «Усадебный берег Фирсово» — состоявшийся поселок! Обслуживающая организация, отсыпанные асфальтом дороги, водоотводная система.

Прокошены газоны и лужайки. Жильцами посажены сосны, липы и кустарники. Детско-спортивная площадка будет дополнительно оснащаться и улучшаться. Своя артезианская вода, прогулочная зона, красивые дома. Жильцы совместно отвели транзитный поток автомобилей (мы сделали дорогу, второй заезд и ворота на въезде и выезде). И сейчас поселок — автономная территория. При том, что поселок гармонично встроен в общую инфраструктуру растущего и развивающегося села Фирсово, где есть школа и детский сад, работают многочисленные магазины, пекарни, спорткомплекс.

Поселок на берегу чистой реки позволяет людям встречаться, отдыхать, рыбачить, общаться с соседями, жить и расти вместе с детьми в зеленом, экологичном месте, где берег и пляж как будто созданы для фотосессий.

Прогулки на свежем воздухе, грибы и ягоды, рыбалка и купание, пикники, не отходя далеко от своих коттеджей... Поселок — сочетание комфортной городской жизни с загородной природой и чистотой.

Поселок «Усадебный берег Фирсово».
Поселок «Усадебный берег Фирсово».
Источник: сайт https://ubereg22.ru.

Аркадий Вахлов,
создатель поселка «Усадебный берег Фирсово»:

Задумал, создавал, улучшал поселок. Вложил восемь лет жизни. Было непросто, не по шаблону. Это видно и в названиях. Например, названия улицы Крылатых — в честь моего любимого пионерского лагеря детства, а Связистов — в память о прохождении службы в батальоне связи, главная улица Усадебная — как и название поселка. Продажи сначала шли медленно, потом желающих купить дом или участок стало настолько много, что все продалось почти разом.

Спасибо старожилам поселка — костяку, на который можно положиться. Успехов вновь присоединившимся молодым семьям! Стараюсь воодушевлять всех, что это наш поселок, нам в нем жить, дружить и развиваться.

В подарок соседям Аркадий Вахлов установил на въезде авторскую композицию на постаменте «Грибки», выполненную набирающим популярность дизайнером. Композиция светится в ночное время.

Аркадий Вахлов продолжает любить свое детище, но работа зовет в новый проект в городе.

Аркадий Вахлов:

Удачи и добра каждому в поселке «Усадебный берег Фирсово»! Пусть сбываются ваши мечты о загородной жизни!

Поселок «Усадебный берег Фирсово».
Поселок «Усадебный берег Фирсово».
Источник: сайт https://ubereg22.ru.

Справка

2016-2023 годы строительства поселка «Усадебный берег Фирсово».
62 участка (41 готовый дом, 11 строящихся, 10 участков ожидают строительства).

В поселке работают три интернет-провайдера.

Поселок небольшой. Площадь поселка около 10 га. Главная улица (Усадебная) и четыре проезда (Связистов, Крылатых, Армейский и Уютный берег). Расположен на въезде в село Фирсово на берегу реки Лосихи.

Аркадий Валентинович Вахлов основатель поселка, руководитель обслуживающей организации «Уютный берег». Предприниматель.

Сайт: https://ubereg22.ru


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