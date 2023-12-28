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Потребитель

Центробанк рассказал, как распознать мошенника по телефону

Россиянам напомнили, какие действия выдают злоумышленника, сообщает ТАСС.

Телефонные мошенники умеют убедить.
Телефонные мошенники умеют убедить.
unsplash.com

Так, если гражданину сообщают о предварительно одобренном кредите, но заявку он не оставлял, то продолжать беседу не нужно.

Также настоящие работники Банка России не звонят и не пишут, чтобы совершить банковские операции, а сотрудники правоохранительных органов не проводят процессуальные действия по телефону.

Не стоит и поддаваться уговору заменить сим-карту: у нее нет срока годности и в замене она не нуждается.

Ранее мы рассказывали, как устроены преступные синдикаты телефонных мошенников и как они нас разводят.

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