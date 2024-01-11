12 января
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Тропические сочетания в «Любовь и суши»

Популярная в Барнауле доставка еды «Любовь и суши» запускает новинки в аккурат после новогодних праздников. Для тех, кто уже насытился холодами и хочет сменить настроение на более яркое — бренд «Любовь и суши» запустил новое тропическое меню.

Попробуйте тропические сочетания от доставки еды «Любовь и суши»!
Попробуйте тропические сочетания от доставки еды «Любовь и суши»!
Источник: ИП Волжин Д. Д.

Новых роллов — всего 4, но каждый из них уникален:

  • Угорь-манго. Это понятный и очень вкусный ролл, который объединил в себе вкусы подкопченного угря, нежного сыра и спелого манго.
  • Креветка-клубника. Сочетание, которое понравится всем. Попробуйте и убедитесь сами.
  • Запеченный гавайский ролл. Вкус, который знаком многим. Теперь в формате ролла.
  • Запеченная острая креветка. Много рубленной креветки и спайси соуса. Для любителей острых ощущений.
С сегодняшнего дня компания «Любовь и суши» предлагает 4 ролла в тропическом стиле.
С сегодняшнего дня компания «Любовь и суши» предлагает 4 ролла в тропическом стиле.
Источник: ИП Волжин Д. Д.
С сегодняшнего дня компания «Любовь и суши» предлагает 4 ролла в тропическом стиле.
С сегодняшнего дня компания «Любовь и суши» предлагает 4 ролла в тропическом стиле.
Источник: ИП Волжин Д. Д.
С сегодняшнего дня компания «Любовь и суши» предлагает 4 ролла в тропическом стиле.
С сегодняшнего дня компания «Любовь и суши» предлагает 4 ролла в тропическом стиле.
Источник: ИП Волжин Д. Д.
С сегодняшнего дня компания «Любовь и суши» предлагает 4 ролла в тропическом стиле.
С сегодняшнего дня компания «Любовь и суши» предлагает 4 ролла в тропическом стиле.
Источник: ИП Волжин Д. Д.

Сайт: lubovsushi.ru
Телефон: +7 (385) 259-11-99

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