23 ноября
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Три способа бизнесу выгодно управлять расчетами

Бизнесмен без удобного и выгодного расчетного счета не может нормально вести дела — закупать товар, оплачивать услуги контрагентов, поэтому даже если свое дело еще на самом старте, лучше продумать момент с расчетами.

Для успешного ведения дел бизнесмену нужен выгодный и удобный расчетный счет.
Для успешного ведения дел бизнесмену нужен выгодный и удобный расчетный счет.
Фото предоставлено Банком Акцепт.

Позаботиться о расчетном счете заранее

Если предприниматель готовится открыть бизнес или готовится перейти со статуса самозанятого в ИП, он может столкнуться с тем, что неожиданно придет крупный заказчик и ему срочно потребуются реквизиты для оплаты. И расчетный счет желательно уже иметь.

Необязательно тратить на это много денег и времени. Акция «Праздничный МИКС» от Банка Акцепт дает возможность открыть расчетный счет в рублях и иностранной валюте с пакетом в пять платежей и онлайн-банком всего за 650 рублей. Весь процесс займет не больше одного дня.

Если в какой-то момент месяца понадобится увеличить количество платежей, то можно подключить неограниченное число дополнительных пакетов платежей разного объема.

Завести дополнительный расчетный счет

Эксперты советуют иметь несколько расчетных счетов в разных банках. Это необходимо, чтобы подстраховаться на случай, если в одном из них счет на время заблокируют или у банка будет технический сбой, а предпринимателю срочно надо будет перевести или получить деньги.

Банк Акцепт — устойчивый региональный банк вне санкционного списка позволит в любой момент увеличить количество платежей и подстраховать владельца бизнеса без лишних затрат. Платежи можно совершать в рублях, и иностранной валюте.

Выбрать выгодный расчетный счет

Предприниматель всегда сравнивает продукты и выбирает самые выгодные предложения. Впервые банк Акцепт предложил бизнесу собирать расчетный счет, как конструктор. Есть базовые настройки – 650 рублей, первый пакет и обслуживание, и есть – дополнительные возможности подключать неограниченное количество пакетов платежей. Это позволяет быть гибче, быстрее реагировать на любые вызовы экономики.

Заявку на открытие счета оставляйте на сайте Банка Акцепт или в офисе. Счет откроют за один день.

Подробности по телефону 8 (800) 100-27-37 и на сайте Банка www.akcept.ru

Лицензия Банка России № 567.


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