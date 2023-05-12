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Тренды на нижнее белье 2023

Нижнее белье не принято выставлять напоказ, но это не значит, что этот предмет гардероба не может быть модным. Красивый комплект поднимает настроение, прибавляет женщине уверенности в себе и подчеркивает достоинства фигуры. Об актуальных трендах, которые следует знать, посещая интернет магазин нижнего белья, расскажем ниже.

Тренды на нижнее белье 2023.
Тренды на нижнее белье 2023.
Фото предоставлено ООО «Есения».

Основные тенденции сезона 2023

Практически все модные дизайнеры, выпустившие коллекции к текущему сезону, использовали в оформлении кружево. Оно украшает боди, лифы, комбинации и трусы, при этом предпочтение отдается черному оттенку. Также актуальны минималистичные серый и бежевый, и лишь некоторые дома моды, например, Версаче, использовали в своих коллекциях белья яркие оттенки.

Абсолютный хит сезона – чулки с поясом, причем, мода «разрешает» носить подобные аксессуары не только по особым случаям, но и как элемент повседневного гардероба. Правильно подобранный комплект незаметен под платьем, юбкой и даже деловым костюмом.

Также в тренде остаются боди, корсеты, а также комбинации (их также включают в современные городские образы). На пике популярности трусики с завышенной талией и лифы с треугольными чашечками, а также максимально удобное бесшовное белье, которое подходит и на каждый день, и для спорта.

Немного о выборе

Советовать всем, как правильно выбирать белье, мы не будем, ведь у каждой девушки свой вкус и особенности фигуры. Одним требуется максимально открытый, а кто-то выбирает купальник ортопедический для женщин, перенесших оперативное вмешательство. Поэтому, тренды учитывать стоит, но собственный комфорт лучше ставить на первое место, ведь белье мы носим в течение многих часов, и его красота при отсутствии удобства едва ли «спасает».

Качественный комплект белья стоит недешево, но, доверяя проверенному производителю, вы получаете высокое качество ткани, а значит, и безопасность для здоровья и длительный период эксплуатации. Материалы высокого качества не вызывают аллергии, не линяют и не деформируются со временем.

Купить пижамную блузу, трусики, лифы, купальники, а также многие другие виды белья, в том числе специфического назначения, вам предлагает российская фабрика «Валерия». Одно из старейших в стране предприятий по выпуску женского нижнего белья – это качество, сертифицированное сырье и материалы и огромный опыт специалистов бренда, позволяющих выпускать продукцию, пользующуюся спросом и любовью прекрасных дам.

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