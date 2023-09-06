ТОП-10 вопросов об электросчетчиках

Сомневаетесь в точности показаний счётчика? Сначала проверьте, не допустили ли вы ошибку при снятии показаний. Если вы уверены, что прибор показывает завышенные или заниженные цифры, обратитесь в вашу энергоснабжающую организацию с просьбой о проверке и уточнении показаний. В Алтайкрайэнерго после подобного запроса проверяют счётчик и, если подтверждается неисправность, производят перерасчёт начислений и замену прибора учёта.
Поверка счётчика — это проверка квалифицированным специалистом точности работы прибора. Частота поверки определяется моделью счётчика и действующим законодательством. Самые современные приборы учёта, которые устанавливает Алтайкрайэнерго, имеют межповерочный интервал 16 лет, у более старых моделей он существенно меньше. Узнать дату следующей поверки можно, заглянув в технический паспорт устройства.
Диагностика счётчика требует специализированного оборудования и профессиональных навыков. Провести и документально оформить поверку прибора учёта может представитель вашей энергоснабжающей организации. Простой способ самостоятельной проверки — выключить все электроприборы в доме кроме того, потребляемая мощность которого заранее известна. Если показания счётчика будут существенно отличаться, или расход энергии не будет учитываться вовсе, то это повод обратиться в энергоснабжающую организацию.
Для замены счётчика или проведения поверки вам нужно предоставить следующие документы: заявление на замену или поверку, документ, удостоверяющий вашу личность, договор с энергоснабжающей организацией и технический паспорт прибора учёта.
С 1 июля 2020 года ответственность за установку, обслуживание и замену приборов учёта, установленных в частном секторе, лежит на сетевых организациях, а в многоквартирных домах — на гарантирующих поставщиках. В большинстве населённых пунктов Алтайского края гарантирующим поставщиком является Алтайкрайэнерго.
Интеллектуальный прибор учёта по своей главной задаче схож с обычным — он измеряет количество потребляемой электроэнергии в вашем доме или офисе и фиксирует потребление в киловатт-часах (кВт*ч). Но ИПУ имеет ряд преимуществ:
- передаёт показания энергокомпании автоматически, потребителю не нужно делать это самостоятельно;
- собирает данные о качестве электрической энергии, позволяя энергокомпании оперативнее выявлять неисправности;
- интеллектуальные счётчики точнее, они дают больше возможностей для снижения потерь при транспортировке электрической энергии и борьбы с энерговорами.
Для этого вам необходимо обратиться в вашу энергоснабжающую организацию. Там предоставят информацию о доступных опциях и необходимых действиях для подключения к интеллектуальной системе учёта. В Алтайкрайэнерго действует программа поэтапной замены приборов учёта на интеллектуальные, она основана в первую очередь на сроках эксплуатации уже установленных приборов учёта. Перечни приборов учёта, требующих замены, компания формирует самостоятельно, заявление писать не нужно.
В России нет запрета на самостоятельные приобретение и установку электросчётчика. Но показания собственноручно установленного прибора не будут учитываться при выставлении счетов на оплату электроэнергии. Чтобы подключить свой дом к системе электроснабжения и установить прибор учёта, оставьте заявку на технологическое присоединение.
Использование энергосберегающих ламп и других устройств с повышенной энергоэффективностью позволяет снижать потребление электроэнергии. И это отражается на показаниях счётчика. Но не стоит преувеличивать возможности подобных электроприборов — внимательно читайте инструкции и ответственно относитесь к потреблению электрической энергии.
Чаще всего это касается интеллектуальных приборов учёта. Они передают данные энергокомпаниям с помощью модулей беспроводной связи, принцип работы которых схож с мобильными телефонами. Чтобы обеспечить качественную передачу сигнала, энергетики стараются разместить такие счётчики как можно выше. Кроме того, это позволяет уберечь дорогостоящее оборудование от вандалов. Потребителям же выдаются специальные пульты, которые позволяют отслеживать показания.
Эти вопросы касаются важных аспектов обслуживания и замены электросчётчиков. А в вашей конкретной ситуации помогут разобраться специалисты Алтайкрайэнерго. Горячая линия 8-800-700-90-23 работает ежедневно (пн-чт.: с 8:00 до 17:00, пт.: с 8:00 до 16:00), на официальном сайте функционирует интернет-приёмная. Чтобы быть в курсе новостей нашей компании, предлагаем подписаться на нас в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram.
Как с помощью счётчика легально платить меньше?
Один из способов — учёт показаний электросчётчика при настройке системы умного дома. Устанавливайте цели по снижению потребления, отслеживайте длительность использования электроприборов, используйте умные розетки, датчики движения и температуры, а также другие устройства, которые помогут эффективнее расходовать тепло и электричество. Важно позаботиться о термоизоляции, чтобы реже включать кондиционеры летом и обогреватели зимой. Кроме того, интеллектуальные счётчики позволяют вводить дифференцированные тарифы «день-ночь». Грамотное использование всего оборудования, установленного в вашем доме, позволит вам значительно сократить расходы на электроэнергию и сделать вклад в экологически чистое будущее.