ТОП-7 программ для обрезки музыки

Аудиоредакторы позволяют обрезать, склеивать и редактировать смонтированные треки так, как это необходимо пользователю. Современный софт достаточно прост в использовании, поэтому освоить его может каждый. Расскажем о 7 популярных программах для обработки музыки (более обширный список вы найдете на сайте https://free-audio-editors.ru/programmy-dlya-soedineniya-i-obrezki-muzyki.php ).

Audacity (Адасити)

Поддержка большого числа форматов, возможность записи с микрофона, наличие встроенного проигрывателя, регулировка громкости, управление частотой и басами, а также возможность добавления эффектов делают эту программу одной из самых удобных в использовании. Дополнительные плюсы: поддержка русского интерфейса и возможность использования «своих» плагинов. Пользоваться программой можно полностью бесплатно.

Free Audio Editor (Фри Аудио Эдитор)

Программа также позволяет работать с файлами различных форматов, позволяя придавать им те свойства, которые необходимы именно вам. Список преимуществ Free Audio Editor полностью совпадает с теми, что есть у Audacity. Отличие состоит лишь в отсутствии русского интерфейса. Программа доступна в демо и платной версиях.

MP3DirectCut (ЭмПиТриДиректКат)

Этот софт несколько упрощенный по сравнению с двумя предыдущими, поскольку он позволяет работать только с MP3 форматом. Программа русифицирована и бесплатна. В ней предусмотрен встроенный проигрыватель, возможность регулировки громкости, добавление эффектов, а также управление басом и частотами.

Power Sound Editor Free (Пауэр Саунд Эдитор Фри)

Простая в управлении программа с интуитивно понятным интерфейсом подойдет и начинающим, и «продвинутым» пользователям. Софт имеет функцию автоматического улучшения качества звука и более 25 встроенных эффектов. Любые действия (копирование и вставка дорожек, объединение файлов и т.д.) осуществляются в считанные секунды.

WavePad (ВейвПад)

Программа имеет несколько режимов миксования аудиофайлов. Есть инструменты для повышения качества звука. Есть удобные обучающие материалы для новичков. Демо-версия доступна бесплатно. Минусом можно считать отсутствие русифицированного меню и несколько сложный функционал.