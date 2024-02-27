29 февраля
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Потребитель

"Точка". Выплатят компенсацию клиентам, чьи счета были открыты на базе QIWI банка

Банк «Точка» выплатит своим клиентам около 8 млрд рублей, которые заморожены на их счетах на базе КИВИ банка, говорится в релизе учреждения.

Qiwi.
Qiwi.
wikipedia.org/

Выплаты получат те предприниматели, чьи потери не покрываются выплатами от агентства по страхованию вкладов (АСВ). Первые платежи «Точка» собирается совершить уже 5 марта.

До ноября 2021 года Qiwi владела 40% в «Точке». В начале 2023 года банк «Точка» получил собственную банковскую лицензию, указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что Центробанк внезапно отозвал лицензию у QIWI Банка. ЦБ не отзывал лицензии у финансовых организаций с августа 2022 года.

QIWI занимал 89 место в банковской системе России по величине активов.

В Центробанке объяснили, почему отозвали лицензию. QIWI банк систематически нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России. За последний год к нему пять раз применялись соответствующие меры и вводились ограничения.

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