Тысяча жителей Алтая оформили карты UnionPay с начала года.

С начала 2023 года 1 000 жителей Алтайского края и Республики Алтай стали обладателями карт UnionPay и «Мир»-UnionPay от Россельхозбанка. Всего же по стране РСХБ укрепил лидерскую позицию, выпустив свыше 80 тысяч таких карт, по которым было проведено более 2 млн транзакций за рубежом на сумму свыше 36 млрд рублей.

До конца 2023 года РСХБ проводит акцию «Открой мир с бесплатной картой UnionPay от Россельхозбанка», что позволяет нашим клиентам оформить карту бесплатно, а затем беспрепятственно совершать банковские операции за границей и внутри страны: расплачиваться

в магазинах и кафе, переводить средства со счетов, не смотря на ограничения», — сообщает Татьяна Руденко, заместитель директора Алтайского регионального филиала Россельхозбанка.

Для участия в акции необходимо по 31 декабря 2023 года оформить заявку. На выбор клиентов — дебетовая карта — UnionPay или кобейджинговая карта МИР-UnionPay. Выпуск и обслуживание пластика — бесплатно, при условии пользования картой. Если расходные операции не совершаются, то за каждый год взимается плата в размере 1000 рублей.

Банк принимает активное участие в развитии новых дистанционных банковских технологий, повышая качество и уровень сервиса как для торгово-сервисных предприятий, так и для держателей карт Россельхозбанка. Оформить бесплатную дебетовую карту UnionPay или кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay можно в личном кабинете клиента в мобильном приложении и на сайте банка или в любом офисе РСХБ. Получателю достаточно быть гражданином РФ или нерезидентом старше 14 лет. При себе нужен только паспорт. В заявке необходимо указать паспортные и персональные данные, выбрать параметры карты и заполнить контактную информацию с адресами и номерами телефонов. В банке доступна широкая линейка тарифных планов, в том числе

и премиальные.

На всей территории России и за рубежом, более чем в 180 странах и регионах, клиенты могут осуществлять оплату товаров и услуг банковскими картами, мобильными телефонами и другими платежными средствами. Все основные банковские операции также можно выполнять через каналы дистанционного обслуживания: в мобильном приложении и Интернет-банке.

Карты платежной системы UnionPay пользуются популярностью не только за рубежом, но и в России. Бόльшая часть транзакций (более 80%) была произведена именно на территории нашей страны в таких категориях расходов, как выдача наличных, оплата в супермаркетах, специализированных продовольственных магазинах, аптеках и на АЗС.

В 2023 году сумма транзакций, совершенных по картам UnionPay внутри России, на 42% превысила сумму транзакций по картам этой же платежной системы за рубежом, доля количества зарубежных транзакций составила в 2021 году 0,6%, в 2022 году — 11%, а в этом году она достигла 18%.

Чаще всего россияне за рубежом использовали карты UnionPay в ОАЭ (30,3% операций), Таиланде (15%), Турции (14,7%), Италии (8,5%) и Испании (2,5%). Однако наибольшее количество средств россияне потратили в Италии (более 10 млрд руб.), ОАЭ (9,5 млрд руб.) и Турции (3 млрд рублей). Основными категориями расходов за рубежом в отчетный период были выдача наличных, покупка одежды, а также оплата аренды.

Россельхозбанк работает с китайской платежной системой UnionPay International (ЮнионПей Интернешнл) с 2017 года. Банк стал первой российской финансово-кредитной организацией, выпустившей кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay и с тех пор является лидером рынка РФ по выпуску таких карт.

Подробную информацию по продуктам Россельхозбанка можно получить в офисах банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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