Tele2, российский оператор мобильной связи, запускает опцию 4G Turbo. При ее подключении клиенты могут увеличить скорость мобильного интернета до 50%

У клиентов с опцией 4G Turbo скорость интернета будет на 50% быстрее, чем у абонентов без нее. Такая скорость сопоставима с возможностями в сети 5G. Новая опция по умолчанию бесплатно входит в тариф Premium, для пользователей других тарифов – 150 рублей в месяц. Абоненты могут протестировать интернет на сверхскорости – при первом подключении опция бесплатна до очередного списания платы за тариф.