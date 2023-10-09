Технологичность и простор. Как прошел тест-драйв кроссовера JETOUR X90 PLUS в Барнауле от Автоцентра АНТ

В Автоцентр АНТ в Барнауле появилась очередная новинка — кроссовер JETOUR X90 PLUS. Он выглядел таким притягательным, просторным и технологичным, что мы сразу захотели провести тест-драйв. Испытать машину и рассказать о своих впечатлениях согласился владелец агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин.

Первое впечатление

«Камера кругового обзора. При включении поворотника показывает вид сверху и вид сбоку. Коробка автомат с двойным мокрым сцеплением, двигатель объемом 1,6 литров, 190 лошадиных сил, привод передний», — перечисляет менеджер в автосалоне.

JETOUR X90 PLUS (Джетур) выглядит внушительно и даже монументально — это весьма габаритный автомобиль, предназначенный для комфортных путешествий семей с детьми. У Дмитрия их двое — шести и одиннадцати лет. Поэтому он сразу отмечает в автомобиле то, что им определенно понравится.

Тест-драйв кроссовера JETOUR X90 PLUS в Барнауле от Автоцентра АНТ. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв кроссовера JETOUR X90 PLUS в Барнауле от Автоцентра АНТ. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв кроссовера JETOUR X90 PLUS в Барнауле от Автоцентра АНТ. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв кроссовера JETOUR X90 PLUS в Барнауле от Автоцентра АНТ. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв кроссовера JETOUR X90 PLUS в Барнауле от Автоцентра АНТ. Фото: Дмитрий Лямзин.

Семейный автомобиль

«Огромный люк — это приятно. Панорамную крышу дети любят, особенно в каких-то новых местах, все время просят открыть, посмотреть. Там то самолет летит, то стаи птиц весной и осенью», — поясняет Дмитрий. По его словам, открытая крыша делает автомобиль еще просторнее.

Он отмечает огромный багажник, в который войдут и чемоданы, и коляски и еще много полезных вещей. Запасное колесо спрятано под полом и не мешает укладывать вещи. Объем багажника составляет 486 литров, а при сложенных сиденьях второго ряда — 1052 литра.

Тест-драйв кроссовера JETOUR X90 PLUS в Барнауле от Автоцентра АНТ. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв кроссовера JETOUR X90 PLUS в Барнауле от Автоцентра АНТ. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв кроссовера JETOUR X90 PLUS в Барнауле от Автоцентра АНТ. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв кроссовера JETOUR X90 PLUS в Барнауле от Автоцентра АНТ. Фото: Дмитрий Лямзин.

Комфорт в каждой детали

Внутри все располагаются с максимальным комфортом — в салоне удобные сиденья, есть система очистки воздуха — на цифровую панель выводятся соответствующие данные. Работает двухзонный климат-контроль, есть очень нужный в условиях Сибири обогрев всех сидений.

«Отделка внутри очень нравится — мягкая экокожа, приятная на ощупь, вставки под дерево очень красиво и дорого смотрятся, — делится впечатлениями Дмитрий, — радует, что здесь очень органично встроены сенсорные панели — они слегка утоплены в приборную доску и не режут глаз, как планшеты, торчащие посреди некоторых машин из Китая».

Тест-драйв кроссовера JETOUR X90 PLUS в Барнауле от Автоцентра АНТ. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв кроссовера JETOUR X90 PLUS в Барнауле от Автоцентра АНТ. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв кроссовера JETOUR X90 PLUS в Барнауле от Автоцентра АНТ. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв кроссовера JETOUR X90 PLUS в Барнауле от Автоцентра АНТ. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв кроссовера JETOUR X90 PLUS в Барнауле от Автоцентра АНТ. Фото: Дмитрий Лямзин.

Современные технологии

Сенсорных панелей в JETOUR X90 PLUS целых три. Две узкие прямоугольные расположены на приборной доске, еще одна, предназначенная для управления климатом — возле рычага переключения скоростей.

Ряд элементов управления вынесена на оснащенный электроусилителем и подогревом руль: с одной стороны расположены кнопки управления приборной панелью, с другой — мультимедийной. Также удобная шайба управления мультимедиа есть прямо под рукой водителя справа от сидения.

«Очень удобно расположены элементы управления, — отмечает Дмитрий, — позволяют не отвлекаться во время движения. Радует вентиляция водительского сиденья. При включении камер кругового обзора цифровая панель за счет своей ширины может показывает сразу несколько картинок — вид сверху, вид сбоку».

Ходовые качества

В JETOUR X90 PLUS есть режимы: нормальный, спортивный и «эко». Мы испытали их все и остались довольны. Дмитрий отметил, что даже в спортивном режиме разгон достаточно плавный для городских условий — слишком резкий набор скорости в условиях малых дистанций между машинами в городе опасен.

«Есть автохолд, тормоза очень приятные, комфортные, работают отлично. Разгон плавный как в спортивном, так и в стандартном режиме, но в стандартном — плавнее, — комментирует свои впечатления Дмитрий, переключая режимы, — достаточно плавно переезжает рельсы, стыки, неровности дороги».

Тест-драйв кроссовера JETOUR X90 PLUS в Барнауле от Автоцентра АНТ. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв кроссовера JETOUR X90 PLUS в Барнауле от Автоцентра АНТ. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв кроссовера JETOUR X90 PLUS в Барнауле от Автоцентра АНТ. Фото: Дмитрий Лямзин.

Безопасность

Что касается безопасности, то ей производитель уделил очень много внимания. В машине есть шесть подушек безопасности и целый ряд вспомогательных систем: распределение тормозных усилий, помощь при торможении, противобуксовочная система, а также антиблокировочная и система курсовой устойчивости.

«Для семьи это просто идеальный автомобиль», — резюмирует Дмитрий. И спорить с ним совсем не хочется.

Записаться на тест-драйв или задать вопрос по автомобилю можно в комментариях или позвонить официальному дилеру Автоцентру АНТ по т. 8 (3852) 29-00-20.

г. Барнаул, Павловский тракт 251Д (рядом с ТРЦ Европа)

www.jetour-ant22.ru