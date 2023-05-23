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«Связующая нить» закрывает концертный сезон Алтайского государственного института культуры

30 мая 2023 г. Алтайский государственный институт культуры закроет творческий сезон грандиозным концертом, посвященном Году педагога и наставника «Связующая нить».

«Связующая нить» закрывает концертный сезон Алтайского государственного института культуры.
«Связующая нить» закрывает концертный сезон Алтайского государственного института культуры.
Источник: Алтайский государственный институт культуры.

«Связующая нить» между жизнью и искусством, прошлым и будущим, педагогом и учеником лежит в основе концерта – именно под таким названием большая творческая команда Алтайского государственного института культуры закроет юбилейный концертный сезон 2022-2023 года. В Год педагога и наставника особенно важно подчеркнуть вклад мастеров в развитие своих подопечных, людей, которые вкладывают душу, чувства и стремление стать лучшими в умы нового поколения артистов и работников культуры. Ведь именно благодаря их труду раскрываются молодые таланты, развивается творческое мастерство, а культура Алтайского края поднимается на новые высоты.

«Связующая нить» закрывает концертный сезон Алтайского государственного института культуры.
«Связующая нить» закрывает концертный сезон Алтайского государственного института культуры.
Источник: Алтайский государственный институт культуры.

На заключительном концерте творческого сезона у жителей и гостей г. Барнаула появится уникальная возможность увидеть премьерные и уже полюбившиеся номера творческих коллективов АГИК:

  • ансамбля народного танца «Сибирь» (художественный руководитель — профессор, заслуженный работник культуры РФ Геннадий Молявко);
  • ансамбля бального танца «Фокстрот» (художественный руководитель — доцент Татьяна Кузовникова), ансамбля современного танца «Вереск» (художественный руководитель — доцент Ольга Вернигора);
  • оркестра русских народных инструментов (дирижёр — профессор, заслуженный работник культуры РФ Николай Серёгин);
  • русского народного хора (художественный руководитель – профессор Ольга Щербакова);
  • академического хора (художественный руководитель — доцент Юлия Никишина);
  • студентов кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства, солистов и педагогов Алтайского государственного института культуры.

На концерте зрители увидят лучшие творческие номера и премьеры уходящего сезона, которые объединяет «Связующая нить» тандема педагога и ученика, — отмечает режиссер концерта доцент Анна Вахрамеева.

Прикоснитесь к миру искусства, станьте свидетелем одного из главных творческих событий Алтайского края!

Начало концерта

30 мая 2023 г. в 18.00
в концертном зале АГИК по адресу пр. Ленина, 66

Вход свободный

Телефоны для справок: 66-76-28, 8-913-276-61-55.

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