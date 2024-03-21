Страдаете от зависимостей? Обратитесь к психоаналитику

Почему психоаналитик?
Эксперты уверены: зависимость — это беда, от которой самостоятельно избавиться сложно. А зависеть можно не только от алкоголя и никотина. Человек может быть подвержен влиянию соцсетей, компьютерных игр, нездоровых отношений или переедания.
Специалист поможет разобраться, в какой момент вы стали зависимы и как легче избавиться от проблемы. Затем вы вместе сможете работать на очных сеансах.
Вы можете осознавать свою проблему, но продолжать «наступать на те же грабли»:
- уходить от проблемных отношений и возвращаться вновь;
- «завязывать» с алкоголем и «развязываться» при первом же стрессе;
- бросать курить и срываться — снова и снова;
- сидеть на диетах, а после — переедать.
Именно с такими рецидивами помогает бороться людям профессиональный психолог, психоаналитик Сергей Григорьев. Он работает с зависимыми состояниями в Барнауле и Москве с 1990-х по методике, благодаря которой более 7 тысяч человек вернулись к нормальной жизни в социуме.
Записаться на первичную консультацию можно по телефону +7 (903) 947-64-75 или по ссылке https://vk.cc/ctXUSy.
Специалист работает очно, полноценным курсом — 10 сеансов.
Консультация возможна по телефону.
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