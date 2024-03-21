22 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель
Erid: 4CQwVszH9pWwo3ybGRN

Страдаете от зависимостей? Обратитесь к психоаналитику

Не можете отказаться от алкоголя, сигарет или лишнего часа за смартфоном? Можно годами искать в себе ту самую «силу воли», но лучше — обратиться за помощью к психоаналитику, вовремя.

Почему психоаналитик?

Эксперты уверены: зависимость — это беда, от которой самостоятельно избавиться сложно. А зависеть можно не только от алкоголя и никотина. Человек может быть подвержен влиянию соцсетей, компьютерных игр, нездоровых отношений или переедания.

Специалист поможет разобраться, в какой момент вы стали зависимы и как легче избавиться от проблемы. Затем вы вместе сможете работать на очных сеансах.

Вы можете осознавать свою проблему, но продолжать «наступать на те же грабли»:

  • уходить от проблемных отношений и возвращаться вновь;
  • «завязывать» с алкоголем и «развязываться» при первом же стрессе;
  • бросать курить и срываться — снова и снова;
  • сидеть на диетах, а после — переедать.

Именно с такими рецидивами помогает бороться людям профессиональный психолог, психоаналитик Сергей Григорьев. Он работает с зависимыми состояниями в Барнауле и Москве с 1990-х по методике, благодаря которой более 7 тысяч человек вернулись к нормальной жизни в социуме.

Записаться на первичную консультацию можно по телефону +7 (903) 947-64-75 или по ссылке https://vk.cc/ctXUSy.

Специалист работает очно, полноценным курсом — 10 сеансов.

Консультация возможна по телефону.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Реклама
  • Григорьев Сергей Николаевич

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость