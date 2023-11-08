10 ноября
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Стиральные машинки TCL на 8 и 10 кг — эффективное решение для больших семей

TCL (ТИ-СИ-ЭЛЬ) — мировой бренд, который уверенно покоряет мировой рынок с 1981 года. Сегодня особую популярность приобретают стиральные машинки производителя. В том числе — с большой загрузкой, предназначенные для стирки белья массой 8-10 кг.

Особенности стиральных машин на 8 и 10 кг

В линейке TCL представлены стиральные машинки, созданные специально для больших семей:

  • P12 — вместимость 8-9 кг. Имеет 16 режимов стирки, поддерживает отжим мощностью до 1400 об/мин, функцию очистки барабана и обработки вещей паром. Для большего удобства барабан оснащен светодиодной подсветкой.
  • TWF100-N12312EA07 — вместимость 10 кг. Самая «грузоподъемная» модель в линейке. Может отжимать вещи со скоростью до 1200 об/мин, имеет 15 режимов стирки, функцию очистки барабана, обработки паром и не только.

Обе модели станут подходящим вариантом для семей, состоящих из 2-3 человек. За один сеанс в машинке P12 или TWF100-N12312EA07 можно постирать все базовые повседневные вещи, около 10-13 банных полотенец или целое пуховое одеяло. А возможность дозагрузки белья позволит добавить забытую одежду даже после запуска стирки.

Почему именно TCL — 3 причины в пользу бренда

Высокий интерес в отношении стиральных машин TCL возник неспроста. Объяснить его можно как минимум 3-мя преимуществами такой техники:

  1. Доступность. TCL продолжает стабильно работать с российским рынком. Поэтому ни с покупкой машинки производителя, ни с ее обслуживанием проблем не возникает.
  2. Технологичность. Производитель внедряет в свою технику передовые решения, как пример: стирка паром, мойка барабана перед стиркой, стерилизация горячим воздухом и т.д.
  3. Комфортные цены. Несмотря на высокую надежность используемых материалов и внедрение уникальных технологий, бренд сохраняет лояльный прайс на свою технику.

Еще одним важным достоинством стиральных машин TCL на 8-10 кг является экономия нервов и времени. Во-первых, устройства оснащаются мощным, но практически полностью бесшумным инверторным двигателем, который не помешает даже чувствительному сну ребенка. А во-вторых, обе модели отличаются минимальным потреблением энергии

Заключение

Машинки TCL с увеличенной загрузкой — отличное решение для больших семей, которым важна собственная безопасность и время. Расширенный функционал устройств позволяет им оперативно и качественно справляться с любой задачей. А уменьшенное потребление электроэнергии и оптимизированная стоимость обеспечивают неплохую экономию семейного бюджета.

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