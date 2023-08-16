Стеллажи в интерьере 2023: идеи по использованию конструкции

Стеллажи в интерьере выполняют множество функций, но основной всегда остается правильная организация хранения вещей. Разнообразие дизайнерских решений по-настоящему поражает: конструкции отличаются формами, размерами, используемыми материалами и многим другим. Если вы решили купить стеллажи , рекомендуем сначала изучить информацию о необычных вариантах их использования, собранную для вас экспертами федерального мебельного магазина Divan.ru.

Зонирование пространства

Существуют модели стеллажей, позволяющие ненавязчиво, но при этом эффективно разграничивать пространство, деля его на две функциональные зоны. Если перед вами стоит задача сформировать перегородку быстро и без лишних усилий, то стеллаж станет прекрасным вариантом «ширмы» для спальни, детской, гардеробной и прочих помещений.

Удобное место для хранения вещей

Стеллаж может стать местом для хранения вещей членов семьи. В детской красиво расставленные на полках игрушки помогут поддержать порядок в комнате и подчеркнут дизайн помещения. В спальне или гостиной на стеллаже можно разместить технику, одежду, обувь и многое другое. Также стеллаж будет актуален как книжный шкаф. При желании стеллажная конструкция может стать центральным декоративным элементом комнаты. На полках размещают статуэтки, фоторамки, горшки с цветами, сувениры и прочие памятные вещи.

Улучшение функциональности кухни

Размещают такие конструкции и на кухнях. Например, стеллаж белый, наполненный посудой, поможет облагородить внешний облик столового пространства и гармонично дополнить обстановку. Если кухня выполнена не в светлых, а темных или ярких оттенках, можно легко подобрать деревянный каркас нужного вам цвета.

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Экономия пространства

Неважно, где будет стоять стеллаж – с его помощью можно решить проблему нехватки места. Прямые, квадратные, ассиметричные, зигзагообразные, в виде лесенки – производители предлагают самые разные варианты конструкций. С их помощью пространство можно использовать максимально эффективно, не перегружая его.

Немного о выборе

При выборе важно правильно подобрать размеры стеллажа, изучив высоту и ширину изделия в собранном виде, а также глубину полок. Также значение имеет материал конструкции, это может быть деревянный брус или более доступные по цене варианты, такие как ДСП. Полочки могут быть открытого и закрытого типа – здесь все зависит от ваших личных предпочтений.

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