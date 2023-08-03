4 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель
Erid: 4CQwVszH9pUjps9KK76

«Ставок.нет!» — новый кредит АТБ под 0%

Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новый кредит наличными «#Ставок.нет!». Теперь клиентам не нужно платить проценты по кредиту.

Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новый кредит наличными «#Ставок.нет!».
Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новый кредит наличными «#Ставок.нет!».
Источник: банк АТБ.

«#Ставок.нет!» доступен на сумму от 30 до 150 тысяч рублей сроком на 10 месяцев с минимальным пакетом документов. Заключать договор страхования не требуется.

При оформлении кредита нужно оплатить единоразовую комиссию в размере 10% от полученной суммы, и затем равными долями в течение 10 месяцев возвращать банку кредит. При этом проценты не начисляются.

Оставить заявку на кредит «#Ставок.нет!» можно в отделении АТБ или на сайте банка.

Остались вопросы? Поможем! 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

* Тарифный план «#Ставок.нет!» для физ. лиц, сумма от 30 тыс.– 150 тыс. руб., срок 10 мес., ставка: 0% годовых — при условии оформления услуги «Снижение процентной ставки по кредиту» в размере 10% от предоставленной суммы Кредита; 27,5% годовых — в случае несогласия Заемщика на оформление услуги «Снижение процентной ставки по кредиту» или отказа от использования данной услуги в течение 14 календарных дней со дня выражения Заемщиком согласия на ее оказание. Оформление по паспорту: при сумме кредита до 100 000 руб., свыше — для получающих зарплату на банковскую карту АТБ/клиентов, подтвердивших доход выпиской из CФР, запрошенной банком. Полная стоимость кредита: 23,388 % годовых – 27,792% годовых; 3 000,00 рублей – 19 687,57 рублей. «АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК» (АО). Условия на 01.08.2023. Универсальная лиц. №1810.

  • Реклама
  • ООО "Амур Медиа Консалтинг"

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость