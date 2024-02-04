Стало известно, сколько продавцов осталось на Widberries после пожара в Шушарах

Глава компании Татьяна Бакальчук заявила, что их количество не уменьшилось, сообщает РИА Новости .

Продавцов на Wildberries не стало меньше ни после пожара, ни из-за конфликтов с предпринимателями.

Напомним, крупный пожар охватил склад Wildberries в Шушарах 13 января. Огонь охватил площадь более 100 кв. метров. Ущерб от пожара оценили в более 10 млрд. рублей.

С 15 января маркетплейс начал выплачивать компенсации продавцам, чьи товары сгорели.

Ранее в квартире у основательницы Wildberries Бакальчук провели обыски. Известно, что правоохранители изъяли документацию, которая интересует следствие по делу о пожаре на складе в Шушарах.

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