1 августа
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Потребитель

Стало известно, почему цены на курицу побили исторический рекорд

На предпоследней неделе июля цены на куриное мясо установили новый рекорд.

Куриное филе, мясо курицы.
Куриное филе, мясо курицы.
СС0

По данным Росстата, в июле курица продолжила дорожать, и на неделе, закончившейся 23 июля, средние цены достигли 196,93 рубля за кг, указывает Forbes.

Причем в Минсельхозе утверждали — цена на куриное мясо за год выросла на 6%, и объясняли это сезонными факторами. По данным аналитической компании Emeat, в розничных сетях куриная тушка в июне стоила еще дороже — в среднем 270 рублей за кг. При этом диапазон цен довольно широк — от 200 до 350 рублей за кг.

Существенное расхождение с государственной статистикой в Emeat объясняют тем, что проводят анализ по крупным розничным сетям.

Факт

Цены на курицу в рознице растут с июня 2022 года.

Цифра

Мясо птицы — самое популярное в России, его доля в общем объеме потребления — 44,3%, или почти 35 кг на человека.

Ранее сообщалось, что в России заметно подорожали некоторые продукты, но больше всего — лук и курица.

Демократичные хрюшки

В мае оптовая цена за килограмм куриной тушки стала выше, чем свиной полутуши. И многие потребители стали заменять мясо птицы на свиное. А ведь именно курица ранее была самым демократичным по цене мясом.

Но за год курица подорожала на 24%.

Между тем многие производители винят в повышении цен именно ретейлеров и непрозрачное ценообразование.

Производители куриного мяса обратились в профильное ведомство — ограничить объем поставок курятины на зарубежные рынки. Это могло бы сдержать рост цен.

Но "бы" пока не считается.

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