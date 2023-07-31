Стало известно, почему цены на курицу побили исторический рекорд

На предпоследней неделе июля цены на куриное мясо установили новый рекорд.

По данным Росстата, в июле курица продолжила дорожать, и на неделе, закончившейся 23 июля, средние цены достигли 196,93 рубля за кг, указывает Forbes.

Причем в Минсельхозе утверждали — цена на куриное мясо за год выросла на 6%, и объясняли это сезонными факторами. По данным аналитической компании Emeat, в розничных сетях куриная тушка в июне стоила еще дороже — в среднем 270 рублей за кг. При этом диапазон цен довольно широк — от 200 до 350 рублей за кг.

Существенное расхождение с государственной статистикой в Emeat объясняют тем, что проводят анализ по крупным розничным сетям.

Факт

Цены на курицу в рознице растут с июня 2022 года.

Цифра

Мясо птицы — самое популярное в России, его доля в общем объеме потребления — 44,3%, или почти 35 кг на человека.

Ранее сообщалось, что в России заметно подорожали некоторые продукты, но больше всего — лук и курица.

Демократичные хрюшки

В мае оптовая цена за килограмм куриной тушки стала выше, чем свиной полутуши. И многие потребители стали заменять мясо птицы на свиное. А ведь именно курица ранее была самым демократичным по цене мясом.

Но за год курица подорожала на 24%.

Между тем многие производители винят в повышении цен именно ретейлеров и непрозрачное ценообразование.

Производители куриного мяса обратились в профильное ведомство — ограничить объем поставок курятины на зарубежные рынки. Это могло бы сдержать рост цен.

Но "бы" пока не считается.