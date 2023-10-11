Среди леса и гор. Один из крупнейших банных и СПА-комплексов Алтая открылся на территории Grand Chalet Altay

Экологичные парные, соляная комната, роскошные виды, СПА-массажи, термальные процедуры, авторская кухня — и все это в окружении векового хвойного леса и гор. В августе полностью открылся один из крупнейших на Алтае банных и СПА-комплексов «Кедр и пар» на территории курорта Grand Chalet Altay*, став новой точкой притяжения кластера «Бирюзовая Катунь».

Теплая пора ушла окончательно и бесповоротно: уже не обойтись без теплой шапки и уж точно не искупаться в бассейне. До экстремальных развлечений на горных лыжах и открытия зимнего сезона еще далеко. Но не стоит думать, что в Горном Алтае нечем заняться в межсезонье. Наоборот, именно сейчас самое время любоваться осенними красками на горных склонах. И вряд ли можно придумать вариант лучше, чем делать это из окна комфортной парной, наслаждаясь чашкой ароматного травяного чая.

«Бирюзовая Катунь» — особая экономическая зона туристско-рекреационного типа. Ее создали специально для развития экологического, водного, оздоровительного, спортивного и других видов туризма. Для отдыхающих созданы променады, открыты кафе и рестораны, аквапарк, искусственное озеро для купания и ловли рыбы, горнолыжные спуски, пасека, магазины.

Пожалуй, одна из жемчужин «Бирюзовой Катуни» — Grand Chalet Altay, пятизвездочный семейный СПА-курорт.

Расположился он в живописном месте, у подножья Тавдинских пещер, на берегу горной реки — Катуни. К тому же в очень удобном месте: от аэропорта Горно-Алтайска на машине всего 30 минут, а до горнолыжного курорта Манжерок — 10-15 минут.

Гости могут заселиться в двухэтажный комплекс с 55-ю номерами, включая люксы, или выбрать одно из 21-го шале, площадью от 58 до 403 кв. м. Авторский дизайн, панорамные окна и террасы, высокие потолки и кровати королевских размеров подарят незабываемые впечатления изысканного отдыха, ощущение комфорта и заботы.

Большую часть немаленькой территории курорта, а именно 86 тыс. кв. м, занимают вековые сосны, среди которых проложены прогулочные дорожки.

Именно здесь, в Grand Chalet Altay, открылся современный круглогодичный банный и СПА-комплекс «Кедр и пар». Его площадь 2,5 тыс. кв. м. Расположился он прямо на берегу Катуни, органично вписавшись в пейзаж. Комплекс спроектирован в единой архитектурной концепции курорта: здание выполнено из цельных бревен алтайского кедра ручной рубки.

Банный и спа-комплекс «Кедр и пар». Фото предоставлено компанией Гранд Шале Алтай.

Парные сделаны без токсичных красок, клея и синтетических уплотнителей — с максимальной заботой и бережным отношением к здоровью гостей.

В комплексе действует множество разнообразных услуг. Можно, например, испробовать травяную парилку, в которой используются целебные сборы алтайских трав. Или посетить соляную комнату, целая стена которой отделана камнями гималайской соли — 15 минут в ней благоприятно воздействуют на работу всех систем организма и поспособствуют улучшению дыхания.

В непосредственной близости от комплекса расположилась отдельная русская баня на дровах из цельного кедрового бруса. Внутри находятся просторная гостиная с мини кухней, просторная терраса с купелью, парная, выдержанная в концепции курорта — также из цельных бревен алтайского кедра ручной рубки. Из окна открывается прекрасный вид на Катунь. В бане работают пармейстеры, доступны дополнительные банные и СПА-ритуалы.

Банный и спа-комплекс «Кедр и пар». Фото предоставлено компанией «Гран Шале Алтай». Банный и спа-комплекс «Кедр и пар». Фото предоставлено компанией Гранд Шале Алтай. Банный и спа-комплекс «Кедр и пар». Фото предоставлено компанией Гранд Шале Алтай. Банный и спа-комплекс «Кедр и пар». Фото предоставлено компанией «Гран Шале Алтай». Банный и спа-комплекс «Кедр и пар». Фото предоставлено компанией Гранд Шале Алтай. Банный и спа-комплекс «Кедр и пар». Фото предоставлено компанией Гранд Шале Алтай. Банный и спа-комплекс «Кедр и пар». Фото предоставлено компанией Гранд Шале Алтай.

Для максимального комфорта и уединения можно забронировать ВИП-парную, рассчитанную на 10 человек. Она подойдет для ценителей уединенного отдыха. Через большое панорамное окно открывается вид на пейзажи алтайских гор и бирюзовые воды Катуни, любоваться которыми есть возможность прямо во время парения. Если вдруг захочется погреться на свежем воздухе, то на террасе стоят подогреваемые чаны. Можно расположиться там, заварить травяной чай и просто наслаждаться природой.

Банный и спа-комплекс «Кедр и пар». Фото предоставлено компанией «Гран Шале Алтай».

Кроме того, есть крытый двадцатиметровый бассейн, парные на 90 и 100 градусов, хамам и возможность посетить различные процедуры. В общем, занятий — минимум на неделю отдыха.

Банный и спа-комплекс «Кедр и пар». Фото предоставлено компанией Гранд Шале Алтай. Банный и спа-комплекс «Кедр и пар». Фото предоставлено компанией Гранд Шале Алтай. Банный и спа-комплекс «Кедр и пар». Фото предоставлено компанией Гранд Шале Алтай. Банный и спа-комплекс «Кедр и пар». Фото предоставлено компанией Гранд Шале Алтай. Банный и спа-комплекс «Кедр и пар». Фото предоставлено компанией Гранд Шале Алтай.

Сходить в парные комплекса могут все гости курорта без предварительного бронирования с 9:00 утра до 22:00 вечера каждый день, в зависимости от выбранной категории номера — посещение может быть бесплатным, либо по специальной цене. Кроме того, каждые два часа для всех желающих профессиональные пармейстеры устраивают групповые веерные парения. «Кедр и пар» доступен к посещению и тем, кто не проживает в Grand Chalet Altay.

Меню услуг комплекса «Кедр и пар» также весьма разнообразно. В него входят различные ритуалы парения, разные виды массажа, такие как : СПА-массаж, стоун терапия, ароматерапевтический массаж и др., а так же СПА-уход за кожей лица, термальные процедуры, обертывания, фитобочка, аромотерапия, поющие чаши. Выбор приятных и полезных церемоний для здоровья и красоты тела представлен на любой вкус.

Еще одна особенность комплекса — ресторан авторской кухни «Лес и Река», куда гости могут попасть из зоны бассейна прямо в халатах и насладиться холодными безалкогольными и алкогольными напитками, травяными чаями и сборами. А также блюдами алтайской кухни по меню a-la carte (обслуживание на заказ), которое позволяет выбрать как легкие закуски, так и полноценно поужинать после оздоровительных процедур.

Банный и спа-комплекс «Кедр и пар». Фото предоставлено компанией Гранд Шале Алтай. Банный и спа-комплекс «Кедр и пар». Фото предоставлено компанией Гранд Шале Алтай. Банный и спа-комплекс «Кедр и пар». Фото предоставлено компанией Гранд Шале Алтай. Банный и спа-комплекс «Кедр и пар». Фото предоставлено компанией Гранд Шале Алтай. Банный и спа-комплекс «Кедр и пар». Фото предоставлено компанией Гранд Шале Алтай.

Банный комплекс «Кедр и Пар»

+7 923 685 51 00

spa@grandchalet.ru

www.spa.grandchalet.ru

* Гранд Шале Алтай.