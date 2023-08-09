10 августа
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Совершенно новые кроссоверы JETOUR уже в Барнауле

Новый автомобильный бренд — JETOUR начинает свое путешествие по России. Уже сегодня вы можете познакомиться со стильными инновационными автомобилями у официального дилера Автоцентра АНТ.

Совершенно новые кроссоверы JETOUR уже в Барнауле.
Совершенно новые кроссоверы JETOUR уже в Барнауле.
Источник: компания АНТ.

JETOUR - это идеология путешествий (Jet + Tour — комфортное путешествие). Отсюда и фирменная стратегия Jetour — Travel+, в рамках которой компания разрабатывает автомобили для активного образа жизни.

Направление для семейного путешествия представлена кроссовером X90 Plus:
Просторный салон, большая панорамная крыша и повышенная шумоизоляция обеспечат комфортное путешествие для всей семьи.

Модное направление с условным обозначением Cool Travel представляет городской кроссовер Dashing: Яркий дизайн, технологичное оснащение и эргономика автомобиля идеально впишется в активный образ жизни его владельца.

Все модели Jetour отличает безупречный дизайн и современный уровень оснащения электронными системами.

Совершенно новые кроссоверы JETOUR уже в Барнауле.
Совершенно новые кроссоверы JETOUR уже в Барнауле.
Фото предоставлено компанией АНТ.
Совершенно новые кроссоверы JETOUR уже в Барнауле.
Совершенно новые кроссоверы JETOUR уже в Барнауле.
Фото предоставлено компанией АНТ.
Совершенно новые кроссоверы JETOUR уже в Барнауле.
Совершенно новые кроссоверы JETOUR уже в Барнауле.
Фото предоставлено компанией АНТ.
Совершенно новые кроссоверы JETOUR уже в Барнауле.
Совершенно новые кроссоверы JETOUR уже в Барнауле.
Фото предоставлено компанией АНТ.
Совершенно новые кроссоверы JETOUR уже в Барнауле.
Совершенно новые кроссоверы JETOUR уже в Барнауле.
Фото предоставлено компанией АНТ.
Совершенно новые кроссоверы JETOUR уже в Барнауле.
Совершенно новые кроссоверы JETOUR уже в Барнауле.
Фото предоставлено компанией АНТ.

Записаться на тест-драйв или задать вопрос по автомобилю можно в комментариях или позвонить официальному дилеру Автоцентру АНТ по т. (3852) 29-00-20
г. Барнаул, Павловский тракт 251Д (рядом с ТРЦ Европа)
www.jetour-ant22.ru

JETOUR Dashing от 2 339 900 до 3 039 900 рублей.
JETOUR X90 Plus от 3 249 900 — 3 689 900 рублей.
Дополнительные выгоды и подарки первым покупателям гарантированы!


JETOUR – автомобиль, рождённый для путешествий!

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