Служба качества на заводе Автоваз

Многие автомобильные производители за последние годы ушли с российского рынка из-за напряженной экономической и политической ситуации. Это привело к существенным изменениям на автомобильном рынке в стране. Сегодня все большую популярность среди россиян набирают автомобили Лада. Они производятся на современном заводе, где на протяжении более 55 лет успешно работает Служба качества.

Так как качество автомобиля это основной критерий, который оценивается потенциальными покупателями, то ему уделяется пристальное внимание. Для этого на заводе АВТОВАЗ сформирована целая Служба, которая выполняет множество функций. Ее сотрудники есть в каждом подразделении предприятия, на каждой производственной площадке. Они участвуют в процессе создания автомобилей на каждом этапе.

Все автомобили, которые сходят с заводского конвейера, проходят оценку и многоступенчатую проверку с точки зрения клиента. Для оценки качества проводится проверка по более чем 400 критериям. Для этого внедряются лучшие мировые практики и новейшее техническое оснащение, что позволяет в комплексе своевременно выявить отклонения и устранить их.

Как работает служба качества предприятия

Поскольку оценка автомобилей проводится с точки зрения клиента, то на регулярной основе проводится изучение мнения целевой аудитории. Для этого сформирован Центр удовлетворенности потребителей, который собирает данные от автовладельцев. На основании предоставленной информации формируется ряд критериев, с учетом которых и проводится оценка автомобилей. Если обнаруживается дефект, то устанавливается причина проблемы. После этого принимаются стратегически важные решения, которые могут повлиять на работу всего конвейера.

Для того чтобы ремонт Лады и техническое обслуживание авто не доставляло массу хлопот будущим владельцам, на заводе каждый автомобиль проверяется с использованием новейших методик:

химический анализ;

электронная микроскопия;

исследование материалов;

оценка износостойкости лакокрасочных покрытий.

Только после проверки автомобиль поступает к дилерам, если не были выявлены дефекты. А затем авто находит своего нового владельца, который может на практике оценить все усилия предприятия по созданию комфортабельных, надежных и неприхотливых в обслуживании автомобилей.