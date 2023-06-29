Системы защиты загородного дома: удаленная диспетчеризация отопления и водоснабжения

Сейчас наблюдается тенденция, когда люди перебираются из села в город и при этом хотят жить на земле, да и горожане все чаще задумываются о покупке дома рядом с городом, где можно комфортно отдыхать на земле.

Для повышения комфорта в частном доме и обеспечения более эффективного и экономичного использования топлива устанавливают автоматику и различные системы удаленной диспетчеризации отопления.

Системы удаленной диспетчеризации отопления позволяют управлять системой отопления из любой точки мира с помощью интернета, без необходимости ручного контроля каждый день. Это позволяет владельцам домов контролировать работу системы отопления в любое время и из любого места, экономить на расходах и минимизировать риск аварийных ситуаций. Кроме того, автоматика и системы удаленной диспетчеризации отопления в частном доме могут снизить вредные выбросы и обеспечить более экологичное использование топлива.

Предложение компании «Дюйм Барнаул». Фото предоставлено компанией «Дюйм Барнаул».

Вот некоторые примеры систем управления котлом и автоматики в загородном доме:

системы управления отоплением (например, ZONT*, MyHeat**, Теплоком), которые позволяют управлять работой котла, настройками температуры, могут интегрироваться в систему «умный дом»;

термостатика для радиаторов (например, Uni-Fitt***, Simplex Meibes****) — устройства, которые регулируют тепловыделение радиатора и контролируют температуру в комнате.

Система управления отоплением ZONT. Фото предоставлено компанией «Дюйм Барнаул». Термостатика для радиаторов Uni-Fitt. Фото предоставлено компанией «Дюйм Барнаул».

Также существуют системы защиты от протечек для загородного дома — это устройства, которые позволяют предотвращать утечки воды, обнаруживая их при возникновении и принимая меры для решения проблемы.

Система контроля протечки воды Neptun. Фото предоставлено компанией «Дюйм Барнаул».

Наиболее распространенными системами для загородного дома являются системы контроля протечек (например, «Нептун»). Это устройства, которые можно установить на всех точках водопроводной системы, включая раковины, унитазы, душевые, стиральные машины и другие приборы. Они могут быть подключены к центральному управляющему блоку, который будет мониторить систему на предмет утечек. Если возникнет проблема, система оповестит вас по телефону, электронной почте или другим способом. Управлять системой контроля протечек можно с экрана смартфона.

В целом, наличие системы в доме помогает предотвратить небольшие утечки, которые могут стать причиной серьезных повреждений, требующих длительного ремонта и больших затрат.

Для обеспечения безопасности и комфорта частного дома специалисты компании «Дюйм Барнаул» предлагают оборудование высокого качества от ведущих производителей европейского и российского рынка с обеспечением гарантии производителя.

Магазин «Дюйм» в Барнауле. Фото предоставлено компанией «Дюйм Барнаул».

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