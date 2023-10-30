Сибиряки стали чаще путешествовать с кредитной картой

Кредитная СберКарта становится все более популярным инструментом путешественника — за два года оборот платежей по ней в сфере туризма вырос в 2,5 раза. Сибиряки стали чаще расплачиваться кредиткой за авиабилеты, гостиницы и туристические товары. В повседневной жизни люди в Сибири чаще всего используют кредитные СберКарты для покупок в супермаркетах.