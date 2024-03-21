22 марта
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Потребитель

Штрафовать за спам-звонки начали в России

Госдума приняла закон о штрафах за спам-звонки, сообщает ТАСС.

Мошенник.
Мошенник.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Согласно закону «О рекламе» распространение рекламы с помощью телефонной связи возможно только с предварительного согласия абонента. Также нельзя использовать сети электросвязи для распространения рекламы с помощью автоматической рассылки.

По новым нормам штраф для граждан за нарушение требований составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей и для юридических лиц - от 300 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее все виды самообороны хотели разрешить россиянам для защиты жилья.

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