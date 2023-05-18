Школьный выпускной стал обходиться в два раза дороже российским родителям

Российские родители стали тратить в полтора-два раза больше на выпускные своих детей. Об этом сообщает РБК .

Согласно опросу Superjob, в среднем по России на выпускной в девятом классе родители тратят 10,5 тыс. рублей.

При этом в Москве и Санкт-Петербурге расходы еще выше - 12,5 тыс. и 11 тыс. рублей соответственно. Это в два раза больше, чем в 2019 году.

Дороже всего обходятся выпускные в 11 классах. Средняя сумма по России составляет 16,5 тыс. рублей. В Москве и в Петербурге - 19 тыс. и 18 тыс. рублей соответственно. По сравнению с 2019 годом, расходы выросли в полтора раза.

Подорожали и выпускные наряды. Средняя цена праздничного наряда для выпускника - 13,5 тыс. рублей, для выпускницы — 13 тыс. рублей. В 11-м классе на сына и дочь тратят примерно одинаково - 17 тыс. и 16,5 тыс. рублей.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов назвал рекомендуемые даты последних звонков и школьных выпускных.