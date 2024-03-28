30 марта
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Потребитель

Сделано предупреждение для всех, кто покупает на Wildberries и Ozon

Эксперты советуют избегать оплаты на площадках Wildberries, AliExpress, Ozon с использованием основной банковской карты.

Wildberries.
Wildberries.
Кристина Тарасова

Часто покупатели в интернет-магазинах предпочитают оплачивать заказы основной банковской картой еще до их получения, но вторым по популярности способом является оплата наличными.

Однако специалисты из Роскачества указывают на риски с использованием основной карты, указывает bfm.ru.

Объем интернет-мошенничества не уменьшается, и жулики часто атакуют пользователей известных онлайн-площадок. Они могут получить доступ к личному кабинету покупателя на маркетплейсе и украсть деньги с привязанной карты.

Для оплаты нужно использовать специально созданную для этих целей карту.

Ранее россиянка нашла пугающую записку в заказе Wildberries.

Женщина распаковала товары и заметила бумагу с текстом.

По словам автора записки, он работает круглосуточно и руководство насильно удерживает его. Автор указал, что его не отпускают с работы уже пять дней.

Записку женщина отнесла в полицию. И рассказала правоохранителям об обстоятельствах произошедшего.

Между тем стало известно, что покупатели Wildberries испытывают трудности при оплате заказов.

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