СберСити и SberDevices внедрили первое решение «умного дома» для отелей.

Курорт Сбера «Манжерок» стал первым масштабным проектом в России, где внедрено комплексное решение «умного дома». Специалисты СберСити в Рублёво-Архангельском развернули систему «Умный номер» на базе технологической платформы и устройств, разработанных SberDevices. Теперь гости пятизвездочного отеля Сбера могут управлять с помощью голоса освещением, шторами, климатом и теплыми полами в номере, включить музыку и заказать в номер еду, узнать про различные услуги и сервисы отеля.

Гостеприимство из будущего

Команды СберСити и SberDevices (СберДевайсез) впервые внедрили систему «умный дом» в пятизвездочном отеле Сбера Манжерок. Теперь при входе в номера гостей приветствует виртуальный ассистент Салют. С его помощью гости могут заказать еду, поставить будильник, развлечь себя музыкой, кино, онлайн-играми или просмотром видео в интернете. Также можно задать виртуальному ассистенту вопросы об отеле — например, уточнить время завтрака или работы спортзала, узнать о достопримечательностях и т.д.

В номерах повышенной комфортности голосом можно настроить желаемое освещение, климат, подогрев полов в номере, управление шторами. В будущем перечень действий и знаний Салюта будет расширяться. Систему «умный дом» в остальных категориях номеров планируется внедрить в первом полугодии 2024 года.

Большей частью сервисов можно пользоваться без авторизации. После отъезда гостя все введённые им данные автоматически удаляются с устройства, осуществляется выход из всех учётных записей, что гарантирует приватность и безопасность.

В конфигурацию системы «умный дом» входят более 1000 различных устройств. Их работа синхронизирована между собой и интегрирована с системой управления отелем. Для удобного администрирования все заказы, обращения и обратная связь от клиентов попадают сразу к нужному сотруднику гостиницы.

Гостиничная индустрия пока отстает по уровню цифровизации от других сфер. Использование новых технологий и искусственного интеллекта — это закономерный этап развития отелей. Такая трансформация отвечает растущим запросам клиентов, особенно молодых. Они привыкли к удобным и современным технологиям в других сферах жизни: например, онлайн-шопингу и заказу еды. Логично, что и при отдыхе в отелях они ждут щедрой порции технологий и определенного уровня комфорта и обслуживания. Теперь с умными устройствами Sber у гостей отелей появился обученный виртуальный дворецкий, — рассказал Евгений Чуланов, директор департамента информационных технологий АО «Рублёво-Архангельское». — Внедрение системы «умный дом» позволит отелям уменьшить нагрузку на персонал, снизить расходы и сделать пребывание каждого гостя персонализированным, учитывая его предпочтения и потребности. Готовое решение может быть внедрено как в пятизвездочный отель, так и в хостел.

Гости очень ценят возможность попробовать новый опыт проживания в отеле, когда не надо разбираться в системах управления светом и климатом, узнавать номер телефона ресепшн и тому подобное. Можно произнести команду ассистенту Салют, и «магия» случится. Клиенты отмечают эти удобства в отзывах, поэтому для отелей это отличная возможность повышения привлекательности и лояльности. Также важно, что решение было интегрировано в уже построенный отель, не потребовало дополнительного ремонта или реновации, — считает Екатерина Гельфанд, начальник управления технологий умного дома SberDevices.

О СберСити СберСити в Рублёво-Архангельском — это новый жилой и деловой район на западе Москвы, в одном из самых экологически чистых и престижных мест столицы. Это первая в России и крупнейшая в мире инновационная городская среда, созданная по международным стандартам зелёного проектирования. СберСити — это новации в тепло- и энергоснабжении, вакуумное мусороудаление, тестирование зелёных технологий, системы умный дом, а в дальнейшем — внедрение искусственного интеллекта в ЖКХ и управление домом. В центре внимания мегапроекта — создание комфортной среды на основе интересов, потребностей и эмоций жителей. Активная фаза строительства проекта началась 3,5 года назад. Заселение жителей первых корпусов планируется в первой половине 2024 года. Жители нового района СберСити получат новое качество и образ жизни. Общая площадь проекта составляет 461 га, жилых строений — свыше 2,5 млн кв.м. и 815 тысяч кв.м. многофункционального офисного пространства. Будет построено 8 школ, 16 детских садов и 2 поликлиники. В СберСити будут проживать более 65 тысяч жителей, а работать — свыше 70 тысяч человек. Развитием территории — от создания мастер-плана и проекта планировки до строительства всей инфраструктуры: инженерные сети, объекты улично-дорожной сети, парковые и общественные пространства — занимается АО «Рублево-Архангельское» (входит в Сбер). Актуальные новости СберСити в телеграм-канале. SberDevices (ООО «СалютДевайсы») — центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, компьютерное зрение. Компания фокусируется на создании умных устройств с виртуальным ассистентом Салют для конечных потребителей и корпоративных клиентов. SberDevices учреждена в мае 2019 года. Официальный сайт: www.sberdevices.ru

Самое важное - в нашем Telegram-канале