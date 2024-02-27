Сбер рекомендует пользователям Android обновить СберБанк Онлайн

Работа устаревших версий у некоторых клиентов будет ограничена в ближайшие дни.

Сбер советует пользователям Android-устройств обновить приложение СберБанк Онлайн. Сделать это необходимо уже сейчас, потому что в ближайшие дни у клиентов с устаревшими версиями, которые запускались в течение 2022 года, работа приложения будет ограничена. Это версии приложения от 12.14 до 14.6.

Банк также рекомендует обновить приложения, установленные в 2023 году — это версии от 14.7 до 14.9.