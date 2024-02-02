4 февраля
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Потребитель

Саудовская Аравия начнет продавать алкоголь впервые за 72 года

Продавать алкоголь будут только в специальном магазине в дипломатическом квартале Эр-Рияде.

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

Покупать алкоголь в магазине смогут только дипломаты-немусульмане. После того как зарегистрируются в специальном приложении и получат код.

Вход будет «строго ограничен для немусульман», запрещено фотографировать, а мобильные телефоны должны храниться в специальных сумках, пока покупатели находятся в магазине, говорится в правилах.

Напомним, сухой закон вступил в силу в 1952 году, после того как один из сыновей короля Абдель Азиза в пьяном виде застрелил британского дипломата.

Тем временем в Алтайском крае запретили продавать алкоголь по некоторым праздникам.

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