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Самые популярные жанры аниме в России

Аниме охватывает широчайший спектр тематик и жанров. Это: сёнэн, сёдзё, фэнтези, ужасы, спорт, романтика, школа, а также многие другие. На родине жанра, в Японии, популярны одни направления, в мире свой «топ», мы же расскажем, какое аниме чаще всего смотрят в России.

Девушка с драконом.
Девушка с драконом.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Фэнтези, приключения

Увлекательные истории о магии, фантастических мирах и невероятных приключениях героев традиционно находят широкую аудиторию. К наиболее привлекательным сторонам жанра относятся: красочные локации и завораживающие пейзажи, необычные герои, увлекательный сюжет (часто в нее вплетена любовная линия), возможность выбора мира на любой вкус, что позволяет переноситься в новую реальность каждый раз при просмотре фильма. Часто в фэнтези поднимаются проблемы исследования мира, что нравится любознательным и пытливым умам.

Экшн

Смотреть аниме в жанре экшн зрителям нравится сразу по нескольким причинам. Во-первых, привлекателен динамично развивающийся сюжет с захватывающими боями и энергичными сценами. Во-вторых, часто в фильмах жанра присутствуют эмоциональные перипетии и настоящий накал страстей, которые постоянно держат в напряжении. И, конечно, герои обычно спасают мир или своих близких, побеждая злодеев ради добра, мира и любви.

Комедия

Еще один популярный в России жанр аниме, который ценится за легкие юмористические сюжеты, ярких и забавных персонажей, а также позитивную атмосферу. В отличие от многих других жанров, просмотр которых может оставить неоднозначные впечатления, особенно у новичков, комедия подарит зрителям хорошее настроение, порадует тонким юмором и красивой иронией.

Романтика, драма

Анимационные сериалы и фильмы, повествующие трогательные истории о любви, отношениях и человеческих эмоциях, также популярны среди аудитории, особенно женской. Вопреки стереотипам, в аниме про любовь часто поднимаются довольно глубокие проблемы. Кроме того, поклонники жанра могут выбрать произведение в жанре романтика, сочетающееся с другими направлениями (школа, ужасы, повседневность и т.д.). Подходящий вариант для просмотра вы легко найдете на сайте Animakima.

Ужасы

Просматривая аниме указанного жанра, зрители постоянно находятся в напряжении, ведь цель создателей подобных картин — вызвать страх и тревогу, создав максимальную вовлеченность и погружение в происходящее на экране. Мрачность, кровавые и малоприятные сцены, возможность «пощекотать» нервы — то, за что любят жанр его многочисленные поклонники.

18+

ИП Ярошевский, ИНН 423082922740

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