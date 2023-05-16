Самые популярные в России турецкие сериалы

За несколько последних лет турецкие сериалы захватили весь мир, включая те страны, где давно и успешно налажено производство собственных «мыльных опер». Звезды таких сериалов стали попадать в рейтинги самых красивых людей мира, а их имена знакомы миллионам жителей планеты. Россия в этом отношении — не исключение, произведения турецкого кинематографа востребованы и любимы многими. О самых популярных и интересных, на настоящий момент, расскажем ниже.

«Черная любовь»

Турецкий сериал Черная Любовь — это одно из самых популярных произведений анализируемого жанра, снятых в Турции. В нем рассказывается о любви, возникшей между девушкой из богатой и влиятельной семьи и простым парнем. Несмотря на огромную армию поклонников, сериал считается весьма неоднозначным произведением из-за своего финала (спойлерить мы не будем, но фанаты остались недовольны и до сих пор требуют переснять концовку).

«Постучись в мою дверь»

Яркие образы героев, мир богатства и роскоши, великолепные панорамные виды красивейших городов страны, прекрасное музыкальное сопровождение – в этом сериале собран целый микс того, что так любят и ценят зрители. Отношения между главными героями очень эмоциональны, они проходят множество взлетов и падений, что особенно сближает их с поклонниками, которые искренне переживают за событиями. В сериале великолепны и второстепенные герои, что также подкупает.

«Черно-белая любовь»

Хит турецкого кинематографа. В этом произведении совершенно все: сюжетная линия, игра актеров, зарождение чувств главных героев, развязка. В сериале любовь случается между двумя совершенно разными людьми — хладнокровным преступником и девушкой, которая является талантливым нейрохирургом, каждый день спасающим жизни людей. К чему приведет такая связь, и кому из героев придется изменить своим принципам, вы узнаете из этого роскошного произведения.

«Истерзанная»

Этот сериал — произведение, которое за короткий срок смогло достичь просто феноменального успеха. В отличие от более позитивных и веселых сериалов, о которых мы упоминали выше, это полноценная драма. В основе сюжета — история девушки, которую рано отдали замуж за тирана. Героине пришлось пережить немало трагичных событий, за которыми невозможно наблюдать без сопереживания.

«Воскресший Эртугрул»

Среди армии поклонников «Великолепного века» было немало тех, кто мечтал о сериале, который был бы хотя бы немного похож на любимое произведение. И представители кинематографа решили исполнить их мечту! Исторический хит повествует о жизни легендарного турецкого правителя. В сериале зрителей ждут невероятные интриги, зрелищные кровавые битвы и, конечно, истинная любовь.

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