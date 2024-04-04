Одна из самых ожидаемых премьер года в Автоцентре АНТ — Oting Паладин

Многие ждали, когда на российском рынке появится достойное предложение рамного внедорожника — с достаточно мощным мотором, высоким клиренсом и большой проходимостью. И вот, наконец, в дилерском центре «Автоцентр АНТ» стартовали продажи одной из самых ожидаемых новинок года — Oting Паладин (Отинг Паладин)!

В дилерском центре «Автоцентр АНТ» стартовали продажи одной из самых ожидаемых новинок года — Oting Паладин.

В самое дальнее путешествие

Полный привод, блокировки дифференциалов, высокий дорожный просвет в 215 миллиметров — все это про новинку Автоцентра АНТ Oting Паладин. Внедорожник построен на платформе Nissan Terra. Это автомобиль производится на заводе Zhengzhou Nissan, с японским двигателем Mitsubishi, созданный по японским технологиям.

В Автоцентре АНТ представляют Oting Паладин, оснащенный двухлитровым турбомотором Mitsubishi 4K31, который развивает 218 лошадиных сил и 360 Нм. Двигатель работает в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом» ZF и подключаемым полным приводом. Предусмотрены понижающий ряд в трансмиссии и блокировки дифференциалов. Большие 18-дюймовые диски дают уверенность во время движения.

В Автоцентре АНТ представляют Oting Паладин. Фото: Дмитрий Лямзин. В Автоцентре АНТ представляют Oting Паладин. Фото: Дмитрий Лямзин. В Автоцентре АНТ представляют Oting Паладин. Фото: Дмитрий Лямзин. В Автоцентре АНТ представляют Oting Паладин. Фото: Дмитрий Лямзин. В Автоцентре АНТ представляют Oting Паладин. Фото: Дмитрий Лямзин. В Автоцентре АНТ представляют Oting Паладин. Фото: Дмитрий Лямзин. В Автоцентре АНТ представляют Oting Паладин. Фото: Дмитрий Лямзин.

В оснащение модели, помимо прочего, входит набор интеллектуальной системы безопасности, включая круговой обзор: камеры 360 градусов и парковочные радары. А также 12-дюймовый экран мультимедиа и шесть динамиков, светодиодная оптика, беспроводная зарядка для смартфона, система бесключевого доступа и круиз-контроль.

Объем багажника может достигать 1643 литров, что позволит комфортно отправиться в дальнее путешествие и не ломать голову, как уместить все вещи в одной машине.

В Автоцентре АНТ представляют Oting Паладин. Фото: Дмитрий Лямзин. В Автоцентре АНТ представляют Oting Паладин. Фото: Дмитрий Лямзин. В Автоцентре АНТ представляют Oting Паладин. Фото: Дмитрий Лямзин. В Автоцентре АНТ представляют Oting Паладин. Фото: Дмитрий Лямзин. В Автоцентре АНТ представляют Oting Паладин. Фото: Дмитрий Лямзин. В Автоцентре АНТ представляют Oting Паладин. Фото: Дмитрий Лямзин. В Автоцентре АНТ представляют Oting Паладин. Фото: Дмитрий Лямзин.

Не боится ни гор, ни грязи, ни снега

Из Автоцентра АНТ новый Oting Паладин помчался прямиком в лес, чтобы продемонстрировать свои лучшие свойства в естественной среде.

В пути оказалось, что внедорожник имеет очень плавный разгон и ход. Комфортная подвеска и обеспеченные подогревом вместительные сидения, которые отделаны натуральной кожей, дают ощущение путешествия на собственном диване. Троим взрослым не тесно на заднем ряду, а спинку заднего сидения можно отрегулировать таким образом, чтобы сидеть вытянувшись.

В лесу, на еще покрытых снегом лесных склонах, Oting Паладин движется так же мягко, как и на городских дорогах. На гору под наклоном в 40-45 градусов внедорожник взбирается без труда, как и спускается. В салоне даже не чувствуется давления.

Oting Паладин не боится не только снега и льда, но и весенней погоды. Внедорожник бесстрашно рассекает по глубоким лужам, и даже полные грязи канавы ни на секунду не могут задержать этот автомобиль.

Помимо высокой проходимости и других важных технических характеристик, Oting Паладин имеет лаконичный дизайн. Элегантность, гармоничность и продуманность каждой детали вкупе с внушительным силуэтом, массивными колесными арками и хромированными ручками — это идеальное сочетание нестареющей классики и современности.

Внедорожник доступен в пяти вариантах цветов: янтарный коричневый, метеоритный серый, серебристый металлик, глубокий черный и жемчужный белый с перламутровым отливом.

Внутренний дизайн разработан специально для Oting Паладин. Передняя панель салона стилизована рельефным изображением небольших волн на воде. Бежево-коричневая цветовая гамма, мягкие материалы, мягкая обивка — все это дарит ощущение автомобиля класса люкс.

Автоцентр АНТ приглашает на тест-драйв нового рамного внедорожника Oting Paladin. Только до конца апреля специальная цена от 3 799 999 рублей* с НДС. Три года гарантии.

* Цена действительна на момент публикации.

Павловский тракт, 251д

(3852) 290029

oting-ant22.ru

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