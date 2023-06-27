РСХБ на Алтае стал официальным партнером гастрофестиваля «Ах! Фест».

Что связывает банк и гастрономический фестиваль? Начнем сначала и по порядку.

Россельхозбанк создан в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации. Занимает лидирующее положение в финансировании российского АПК, входит в ТОП-5 банков по совокупному объему выданных кредитов и в тройку лидеров среди крупнейших розничных банков по объему ипотечного кредитования. РСХБ-универсальный банк со 100% государственным участием, предоставляющий все виды банковских услуг более чем 7 миллионам розничных и корпоративных клиентов.

В формате городских праздников РСХБ уже 5 лет банк организует фестивали «СВОЁ» для помощи фермерским хозяйствам в сбыте готовой продукции. В 15 регионах фестивали посетили 1,2 млн человек. В этом году в начале осени фестиваль фермерской еды «Своё» пройдет в Барнауле во второй раз.

В цифровом пространстве банк в 2020 году создал экосистему Своё. В нее входят 7 платформ, которыми пользуются 3 млн человек. Одна из таких платформ — маркетплейс Своё Родное насчитывает 10,7 тыс. фермерских хозяйств и более 110 тыс. товаров. Ежемесячно реализуется более 50 тыс. заказов. Сервис бесплатный для продавцов и удобный для покупателей — предложение формируется автоматически с учетом геолокации пользователя. Кстати, скачать и зарегистрироваться очень просто.

Для развития и продвижения маркетплейса Свое Родное с начала 2022 года банк проводит мини-ярмарки фермерской продукции «Вкусная пятница» – в собственных отделениях и на территории государственных учреждений. Всего за год банк организовал 4,1 тыс. «Вкусных пятниц», в которых свою продукцию представили около 5,3 тыс. фермеров. Одна такая «пятница» может сформировать выручку фермера за месяц.

Для расширения рынка сбыта фермерской продукции в предприятиях общественного питания в 2022 году банк реализовал проект «Свое в городе». Это всероссийский ресторанный гид — масштабный каталог предприятий общественного питания, работающих с локальными и фермерскими продуктами. Кроме этого, банк совместно с партнером проекта — NovikovSchool провел обучение поваров из представленных в каталоге заведений и провел конкурс блюд, в котором победителем стал организатор фестиваля «Ах! Фест», шеф-повар кафе «Укроп и гренка» из Алтайского района Константин Михеев.

Вот такая история. Так что с нетерпением ждем «Ах! Фест» чтобы попробовать уникальные блюда от победителя ресторанного фестиваля Россельхозбанка. ТОП-повара России удивят гостей высокой гастрономией на основе алтайских тра в. Посвящен фестиваль будет ароматной и безумно полезной пихте! Именно она станет гостьей праздника и украсит блюда фестиваля. До встречи, на «Ах, Фесте!»: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское ул. Заозёрная, 2а, «Алтайское Холмогорье».

АО «Россельхозбанк»