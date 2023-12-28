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Потребитель

Росводоканал предупреждает о последствиях смыва еды в унитаз

Смыв салатов и холодца в канализацию может испортить праздник, сообщает Росводоканал Барнаула.

Унитаз, сантехника.
Унитаз, сантехника.
СС0

Жир от смытой в унитаз еды быстро оседает на трубах. Он образует слой, к которому липнут остатки пищи, бумага и прочее.

Остатки еды советуют складывать в пакет и выбрасывать в мусорное ведро.

Также в канализацию нельзя сбрасывать биологически неразлагаемые предметы.

При возникновении засоров горожане могут обратиться в водоканал по телефону 500-101.

Ранее водоканал напомнил о важности своевременной передачи показаний счетчиков. От этих данных зависит корректность начисления платы за услуги водоснабжения и водоотведения.

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