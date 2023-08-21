«Росводоканал Барнаул» проведет акцию «Дни помощи должникам»

Подобная работа проводится в водоканале на постоянной основе, однако второй год подряд в компании объявляют клиентскую акцию, чтобы привлечь внимание к проблеме задолженности и усилить платежную дисциплину клиентов.

- Есть абоненты, которые намеренно не платят за услуги ЖКХ. Однако есть те, кто не желает становиться должником, но оказался в сложной ситуации и временно не может оплачивать услуги водоканала. Таким клиентам мы идем навстречу и предлагаем пути решения проблемы – оказываем консультационную помощь, оформляем рассрочку, - рассказал коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

Стоит отметить, что в августе прошлого году в рамках месячника помощи должникам в водоканал обратились более 30 абонентов.

Обратиться за помощью клиенты «Росводоканал Барнаул» могут лично по адресу пр-кт Калинина, 116 с 8.00 до 17.00 (с понедельника по четверг) и с 8.00 до 16.00 (по пятницам), либо позвонив в указанные часы по телефону 500-101.

18+