Росводоканал Барнаул напоминает об удобных онлайн-способах взаимодействия

Существует множество технологий, которые позволяют быстро и безопасно обмениваться документами и другими данными онлайн. Это существенно экономит время. Кроме того, сервисы Росводоканал Барнаул надежные и защищают все данные наших абонентов, — рассказал коммерческий директор Росводоканал Барнаул Андрей Звягинцев.
Физические лица могут передать показания приборов учета и оплачивать услуги водоканала через мобильное приложение «РВК.Услуги», на сайте водоканала или через «Систему «Город». У организаций и предпринимателей есть возможность передать показания счетчиков в личном кабинете для юридических лиц, отправить их на электронную почту своего куратора, а оплатить услуги перечислением на реквизиты водоканала. Кроме того, водоканал использует систему электронного документооборота. Также все клиенты могут обратиться в кол-центр Росводоканал Барнаул по номеру 500-101.
А для тех, кто предпочитает живое общение, по адресу пр. Калинина, 116 работает офис обслуживания абонентов. Записаться на приём можно на сайте компании или по телефону.
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