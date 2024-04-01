Росводоканал Барнаул напоминает об удобных онлайн-способах взаимодействия

Для того, чтобы передать показания счетчиков, оплатить водоснабжение и водоотведение, а также решить другие вопросы, абонентам не обязательно посещать офис водоканала. Электронные сервисы дают возможность оперативно решить все вопросы в онлайн-режиме.

Росводоканал Барнаул напоминает своим абонентам, что они могут взаимодействовать с компанией в режиме онлайн.

Существует множество технологий, которые позволяют быстро и безопасно обмениваться документами и другими данными онлайн. Это существенно экономит время. Кроме того, сервисы Росводоканал Барнаул надежные и защищают все данные наших абонентов, — рассказал коммерческий директор Росводоканал Барнаул Андрей Звягинцев.

Физические лица могут передать показания приборов учета и оплачивать услуги водоканала через мобильное приложение «РВК.Услуги», на сайте водоканала или через «Систему «Город». У организаций и предпринимателей есть возможность передать показания счетчиков в личном кабинете для юридических лиц, отправить их на электронную почту своего куратора, а оплатить услуги перечислением на реквизиты водоканала. Кроме того, водоканал использует систему электронного документооборота. Также все клиенты могут обратиться в кол-центр Росводоканал Барнаул по номеру 500-101.

А для тех, кто предпочитает живое общение, по адресу пр. Калинина, 116 работает офис обслуживания абонентов. Записаться на приём можно на сайте компании или по телефону.

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