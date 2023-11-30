1 декабря
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Росводоканал Барнаул напоминает абонентам о возможности перехода на электронные квитанции

«Росводоканал Барнаул» информирует абонентов о возможности перехода на электронные квитанции. Современный платежный документ намного удобнее бумажного аналога, а также этот вариант максимально экологичный.

«Росводоканал Барнаул» информирует абонентов о возможности перехода на электронные квитанции.
«Росводоканал Барнаул» информирует абонентов о возможности перехода на электронные квитанции.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Электронная квитанция приходит абонентам уже 27 числа — то есть раньше, чем бумажная. Кроме того, электронный документ доступен в личном кабинете абонента в любое время и никогда не потеряется, а значит не нужно хранить в доме стопки бумажных «платежек».

Для получения электронной квитанции необходимо указать адрес своей электронной почты в личном кабинете на сайте www.sistemagorod.ru или сообщить его в ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» с указанием адреса получателя коммунальных услуг на электронный адрес call_brn@rosvodokanal.ru или по телефону 50-01-01. Водоканал гарантирует конфиденциальность данных своих клиентов, поэтому абоненты могут быть спокойны, выбирая электронную квитанцию.

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