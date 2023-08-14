16 августа
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«Ростелеком» в Алтайском крае подключает «Виртуальную АТС» за половину стоимости

«Ростелеком» продолжает подключать услугу «Виртуальная АТС» алтайским компаниям со скидкой 50% на абонентскую плату сроком на два месяца. До завершения акции осталось меньше месяца. Заявку нужно успеть подать до 31 августа.

«Виртуальную АТС» за половину стоимости. Фото предоставлено компанией «Ростелеком».
«Виртуальную АТС» за половину стоимости. Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Акция действует на тарифах «5 рабочих мест и 600 минут» и «10 рабочих мест и 1 200 минут». Ежемесячный платеж за этот период составит 600 и 1 000 рублей соответственно, включая НДС. Бонусом к выгодным условиям подключения станет опция «Запись разговора» и месяц хранения данных.

- Минимум затрат при подключении делает "Виртуальную АТС" привлекательной даже для небольшого бизнеса. Мы гарантируем качество и надежность сервиса, включая его защиту и отказоустойчивость. За семь месяцев этого года к облачной телефонии подключились больше 200 алтайских организаций, — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

С помощью «Виртуальной АТС» можно организовать услуги телефонии оперативно, без покупки дополнительного оборудования и привязки к местонахождению. Облачный сервис работает через интернет, сотрудники принимают звонки на SIP-телефон, мобильный или компьютер в любом месте. Управлять телефонной сетью можно самостоятельно через личный кабинет. Одна из новых опций платформы — авторизация пользователей по звонку, разработанная для компаний, которым необходимо верифицировать своих клиентов.

- Данной услугой "Ростелекома" мы пользуемся больше двух лет. На сегодня в Барнауле у нас организовано четыре виртуальных АТС, всего — 90 рабочих мест. Они предназначены для разных целей, например, обзвон потребителей ЖКХ, консультирование по лицевым счетам, автоматизированный прием показаний приборов учета. Преимущества реализованных решений в том, что операторы могут работать из любой точки, сам сервис легко масштабируется — количество используемых линий в случае повышенной нагрузки можно увеличить в несколько кликов. Кроме этого, мы встроили в него свой сервис "Интеграционный API", с помощью которого сотрудники видят всю информацию обратившегося в контакт-центр клиента и могут давать на его вопросы более развернутые комментарии, — рассказал исполнительный директор Системы «Город» Юрий Обухов.

На 1 августа 2023 года услугой «Виртуальная АТС» в Алтайском крае и Республике Алтай пользуются 1356 компаний-клиентов «Ростелекома». Цифровой сервис подключается бесплатно с возможностью тестирования в течение двух недель.

Узнать подробнее об услуге и оставить заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 200 30 00.

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