Россияне назвали сумму, которая требуется для обновления квартиры

Почти каждый пятый россиянин запланировать сделать ремонт или обновить интерьер в своей квартире до конца 2023 года, передает Lenta.ru.

В исследовании приняли участие более полутора тыс. россиянин со всех регионов.

Обычно люди хотят обносить кухонную мебель - 36% опрошенных, а также детскую комнату (30%).

Отмечается, что более четверти жителей России собираются уложиться в 100-150 тыс. рублей. Однако другая часть респондентов хочет изменить интерьер в пределах 50 тыс. рублей.

Люди меняют интерьер в трех случаях:

старая мебель надоела и хочется чего-то нового;

поломка или потеря свежего вида;

переезд в новое жилье.

В среднем россияне делают ремонт раз в пять-семь лет.

Ранее сообщалось, что алтайским городам и селам выделили 140 млн рублей на ремонт дорог.