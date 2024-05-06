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Россияне начали скупать игровые гаджеты

В апреле-мае текущего года россияне начали брать игровые гаджеты и электронику для развлечений больше на 31% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает газета «Ведомости»

Наблюдается значительный рост продаж компьютеров, ноутбуков и игровых аксессуаров. Такую тенденцию отмечают и другие игроки рынка. Например, в «Яндекс Маркете» сообщили, что продажи игровых ноутбуков увеличились на 60% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, реализация игровых приставок за этот период выросла на 51%, а средняя стоимость покупки — на 12%, до 25 050 рублей. Самыми популярными игровыми приставками среди россиян стали PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Специалисты объясняют рост продаж игровых устройств несколькими причинами, включая традиционное увеличение активности на рынке во время майских праздников, а также холодную погоду в начале последнего весеннего месяца.

Ранее сообщалось, что в Китае показали первого электрического робота, который может бегать как человек.

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