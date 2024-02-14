16 февраля
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Потребитель

«Райский» iPhone по цене квартиры показали ювелиры в России

Компания Caviar анонсировала лимитированную серию iPhone 15 Pro под названием Garden of Eden («Райский Сад»).

Apple.
Apple.
СС0

Коллекция приурочена ко Дню святого Валентина, сообщает iXBT.

Гаджеты декорированы золотом, бриллиантами и кристаллами Swarovski. Самая дорогая модель — Mystical Panther Gold 18K — сделана из 18-каратного золота и украшена 159 бриллиантами на задней панели. Этот дизайн доступен только для iPhone 15 Pro Max.

Цена — от 4,15 до 4,2 млн рублей, указывает Газета.Ru.

Ранее российские ювелиры выпустили смартфоны к 100-летию ФСБ с золотым портретом "железного Феликса".

"Внешний вид смартфона — строг и торжественен как форма военнослужащих органов ФСБ, он словно пронизан чувством собственного достоинства, благородством и честью", — говорится в описании гаджета.

Также компания выпускала смартфоны, посвященные президенту РФ Владимиру Путину, Николаю II, янтарю, черной икре, березе, нефти.

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