Расчетный счет в банке для ИП: как открыть быстро и на выгодных условиях

Расчетный счет предназначен для безналичного расчета с партнерами, уплаты налогов и пошлин, а также выплаты зарплаты работникам. Несмотря на то, что закон разрешает ИП работать без такого счета, для удобства его заводят почти все индивидуальные предприниматели. Как открыть расчетный счет для ИП на выгодных условиях и в короткие сроки, рассмотрим ниже.

Когда нужно открывать счет?

Сделать это можно сразу после оформления предпринимательства или в любое удобное время (главное — иметь официальный статус ИП). Чтобы ускорить процесс, заявку на открытие счета в банк можно подать онлайн, а документы принести уже после согласования с менеджером. В некоторых банках личный визит не требуется — достаточно отправить сканы документов по электронной почте.

Что понадобится:

паспорт заявителя;

заявление;

свидетельство о регистрации в качестве ИП или лист записи ЕГРИП;

коды статистики (из Росстата);

свидетельство о постановке на налоговый учет;

лицензия (при наличии).

Открытие счета обычно бесплатное, оно занимает не более 1 рабочего дня. Территориальных ограничений нет: счет можно открыть в любом городе, вне зависимости от места осуществления предпринимательской деятельности.

Условия обслуживания

Именно от них зависит, насколько удобно и выгодно будет обслуживаться в конкретном банке. Условия в различных кредитных учреждениях могут отличаться существенно, мы рекомендуем обратить внимание на:

стоимость обслуживания (оно может быть бесплатным, средняя стоимость месячного тарифа — 500 рублей);

стоимость переводов юридическим лицам;

возможность ведения валютного счета;

размер % при снятии наличных;

возможность начисления процентов на остаток по счету;

получаемые бонусы (от партнеров и самого банка).

Важно: ИП может открыть любое число расчетных счетов в разных банках. Никаких ограничений в этом отношении нет.

В целом, хотя закон менее требователен к ИП (открытие счета ООО — обязательно для организаций), мы рекомендуем пользоваться таким удобным инструментом. В первую очередь, это облегчает взаиморасчеты с контрагентами, а также упрощает процесс уплаты налогов. Процедура открытия несложная, при грамотном подходе пользоваться счетом можно почти бесплатно (+ получать приятные бонусы).

ООО «Сравни.ру»

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