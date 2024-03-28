Пять самых выгодных сберегательных продуктов от РСХБ

«Доходный» — один из наиболее популярных вкладов нашего банка. Его можно открыть в рублях на свое имя, а также в пользу третьего лица. Срок размещения — от 3 месяцев до 4 лет. Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка — 10000 рублей, при открытии через дистанционные каналы обслуживания — 3000 рублей.
При размещении вклада на 6 месяцев для новых вкладчиков* максимальная ставка составит 16,0%. Она будет действовать при опции, согласно которой выплаты процентов производятся в конце срока. Нельзя пополнять и снимать средства. Максимальная сумма вклада не ограничена. Подойдет тем, кто готов подождать.
* Новый вкладчик — физическое лицо, не имеющее действующих срочных вкладов и накопительных счетов в Россельхозбанке в течение 30 дней до обращения в банк (включая дату обращения) с целью открытия вклада.
Активно накапливайте сбережения на выгодных условиях. Счет можно открыть бессрочно в рублях и юанях. Максимальная ставка в рублях составит 15,5%, в юанях — 4,2%. Ежемесячная выплата процентов. Снятие и пополнение в рублях — без ограничений. Ежемесячная капитализация процентов. Совершайте покупки по карте СВОЯ и получите до 5% надбавки к остатку на накопительном счёте «Моя копилка» на сумму до 1 млн руб. Надбавка причисляется к остатку денежных средств на накопительном счëте ежемесячно в последний календарный день месяца, а также в день закрытия счëта. Период проведения акции: с 1 февраля 2024 г. по 30 апреля 2024 г.
Открыть накопительный счет можно в мобильном приложении, интернет-банке и в ближайшем офисе РСХБ.
Вклад можно открыть на срок от 3 месяцев до 3 лет. Минимальный размер первоначального взноса 10 тыс. рублей. Максимальная ставка по вкладу составит 6,5%. Можно пополнять и снимать средства, максимальная сумма вклада — 10 миллионов рублей. Удобен всем, даже тем, кто впервые использует этот инструмент сбережений.
Его можно открыть при получении пенсии на счет в РСХБ или по заявлению о перечислении пенсии на счет в нашем банке. Минимальный размер первоначального взноса — 500 рублей. Срок размещения — от 3 месяцев до 4 лет. При выборе выплаты процентов в конце срока максимальная ставка по вкладу составит 15,5%. Его можно предложить родителям — выгодный вариант в долгую в надежном государственном банке.
Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или документа о назначении пенсионной выплаты. Минимальный размер первоначального взноса-500 рублей. Срок размещения — от 1 года. Можно пополнять и снимать средства, также предусмотрена ежемесячная капитализация процентов. Максимальная ставка — 6,2%. Здесь больше возможностей для управления средствами и небольшой срок — можно начать знакомство с вкладами именно с него.
ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ!
Для гарантии получения всех процентов по вкладам Россельхозбанк предлагает выгодный страховочный продукт «Защита процентов по вкладам». Всего за 3750 рублей в год клиент приобретает гарантию выплаты банком процентов по вкладу по истечении указанного в договоре срока. Теперь, даже если у клиента в жизни наступили непредвиденные обстоятельства и срочно нужно снять деньги с вклада, он не потеряет причитавшуюся ему в виде процентов по договору сумму — страховка компенсирует клиенту недополученные проценты по банковскому вкладу. Выбирайте идеальный вариант для себя и своих близких и преумножайте капитал! Открыть вклад и накопительный счет можно в любом офисе Россельхозбанка и онлайн в приложении «Мобильный банк РСХБ».
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