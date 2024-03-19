20 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель

Путин анонсировал альтернативу Крымскому мосту

Восстановленная железная дорога от Ростова-на Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска станет альтернативой Крымскому мосту, сообщает ТАСС.

Крымский мост.
Крымский мост.
most.life

Появление альтернативы анонсировал президент РФ Владимир Путин.

Президент пообещал — скоро железнодорожные составы проедут в Севастополь, указывает Lenta.ru. По словам Путина, это будет еще одна, альтернативная дорога вместо Крымского моста.

Ранее заградительные боны установили для защиты Крымского моста. Мера — для защиты от атаки подводных и надводных дронов. Со временем боны будут установлены по всей протяженности моста.

Также россиян попросили не снимать видео на Крымском мосту. Дело в том, что кадры могут использовать для подготовки терактов.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость